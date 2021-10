Liveblog: Hilterman kopt FC Emmen langs VVV-Venlo [gesloten]

FC Emmen - VVV-Venlo is live te volgen op Radio Drenthe en in een kersvers liveblog (Rechten: RTV Drenthe)

Een sfeervol Oude Meerdijk was vanavond het decor van de derde competitiezege op rij van FC Emmen. Jeredy Hilterman velde het vonnis over VVV-Venlo door een afgemeten voorzet van Peter van Ooijen in de verre hoek te knikken.

Over de gehele wedstrijd gezien was het een verdiende overwinning voor de mannen van trainer Dick Lukkien. Na een sterke openingsfase van de thuisploeg, kwamen de gasten een aantal keer gevaarlijk door in de counter. Flankenflitser Yahcuroo Roemer was daarin de gevaarlijkste man aan Venlose zijde. Hij bleek een plaag voor de Drentse defensie. Toch bleef FC Emmen relatief eenvoudig overeind.

Vlak voor rust leek Jasin-Amin Assehnoun de score te openen, maar een afstandsschot in de verre hoek werd een prooi voor doelman Lukas Zima. Daarvoor waren Hilterman en Mendes namens FC Emmen gevaarlijk. Eerstgenoemde raakte zelfs de paal.

Burnet bazig

In de tweede helft werd weinig vernomen van die plaag in de eerste helft. Lorenzo Burnet bleef in onderlinge duels continu de baas over de gevaarlijkste man van VVV-Venlo.

Tien minuten voor tijd kwam de beloning voor het spel van de gastheren. Een oogstrelende voorzet van Van Ooijen werd op waarde geschat door Hilterman. Gedecideerd knikte hij de bal tegen de touwen, waarna een explosie van vreugde volgde in de Oude Meerdijk.

Daarna was FC Emmen via Mendes nog heel dicht bij de verdubbeling van de score. Zijn inzet werd vlak voor de lijn door Tobias Pachonik tegen de Limburgse lat gewerkt. Spits Reda Kharchouch maakte vanavond zijn debuut voor FC Emmen en viel sterk in. Met een schot in het zijnet was hij nog dicht bij een vermelding op het scoreformulier.

Geoliede machine

FC Emmen kan in de huidige competitie een dieseltje genoemd worden. Na een stroeve start draaien de Drenten nu als een geoliede machine. Van de laatste negen wedstrijden zijn er maar liefst acht in winst omgezet. Oftewel: FC Emmen heeft de tank vol vertrouwen.

Dat is ook nodig, want aankomende week wacht de koploper van de Keuken Kampioen Divisie: FC Volendam. In het vissersdorp wordt op vrijdagavond 5 november om 20.00 uur afgetrapt. RTV Drenthe doet verslag. Op de radio, maar ook in een kersvers liveblog!