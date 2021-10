Klik klik klik: Fotografen leggen nieuwe fly-over in Emmen vast

"Het is een heel mooi gebied om foto's te maken. Het is een prachtig bouwterrein. Daar kom je niet elke dag, dus ik ben heel blij dat ik hier mag zijn", zegt fotograaf Annette van der Aa.

Veiligheid en doorstroming

Door de fly-over kan het verkeer veiliger de N391 op. "Als je namelijk uit noordelijke richting komt, zou je anders moeten aansluiten op de N391 en dat zou dan gelijkvloers moeten. Dat willen we liever niet, want dat levert heel veel verkeersonveiligheid op", zegt Marinus Pasjes, projectleider N34 bij de provincie. "Op deze manier maak je een veilige aansluiting, maar ook een aansluiting die vlot doorstroomt. Eigenlijk maken we hiermee een stukje rondweg Emmen. Zodat mensen minder geneigd zijn om dwars door Emmen te rijden, maar om nu juist een beetje buitenom te gaan."

Het nieuwe knooppunt bestaat uit drie lagen. "Je hebt de begane grond, dat is het maaiveld. Dan heb je de N34, dat is verdieping 1. De fly-over gaat daar weer overheen", legt Pasjes uit. "Dit is een compacte oplossing, zodat je minder oppervlakte nodig hebt."

Fotogeniek

Wie denkt dat een bouwplaats geen fotogenieke plek is, heeft het volgens fotograaf Robert Smit mis. "Het is een geweldige plek, maar alles is fotogeniek hè. Hier heb je strakke lijnen, mensen die aan het werk zijn, hier gebeurt wat. De architectuur is geweldig."

"De wegen zijn lijnen in het landschap", vult Van der Aa aan. "Daar kan je heel mooi gebruik van maken. Dan heb je het liefst nog een beetje actie erbij, bijvoorbeeld dat er op het juiste moment een leuke auto voorbij komt. Een beetje dynamiek is gewoon heel erg leuk."

Fly-over open

Over twee weken, vrijdag 12 november, gaat de fly-over open voor het verkeer. Maar dan is het werk bij het knooppunt nog niet helemaal klaar.

"Er moet nog best wel wat gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van beplanting", zegt Pasjes. "Dus de afronding van het werk zal later zijn, maar het verkeer kan dan wel gebruikmaken van alle wegen in deze knoop."

