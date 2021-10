Vishandelechtpaar Gieten neemt na veertig jaar andere afslag

Dat de vis van het echtpaar Wolf gemist gaat worden, blijkt wel uit het aantal klanten dat vooral rond lunchtijd staat te drommen voor een lekkerbekje, scholfilet of Hollandse Nieuwe. Ook op de voorlaatste dag op de vaste standplaats in het centrum van Gieten is het weer gezellig druk.

Vijf uur op

"Uitjes erbij?" Anne Wolf snijdt een haring open, met een behendigheid die je alleen met jaren van oefening krijgt. Binnen een paar tellen liggen de ingewanden en graten in de prullenbak en balanceert het met uitjes bestrooide verse haringfiletje op een kartonnen serveerblaadje. Klaar om op te eten. Het wordt wennen voor de vishandelaar, want al jaren staat hij om vijf uur 's ochtends naast zijn bed om met zijn vis de markt op te gaan.

"Ja, het wordt wel even anders vanaf morgen. Geen moment heb ik er spijt van gehad dat ik voor dit vak heb gekozen. Eigenlijk ben ik er toevallig ingerold dankzij mijn vrouw. Die werkte bij een vishandel in Assen en daar ben ik begonnen", vertelt Wolf.

Rondventen

Zijn mooiste herinneringen aan zijn werk stammen uit de begintijd, toen Wolf als venter door de dorpen trok om zijn vis te verkopen. Vooral het contact met klanten maakte hem blij. Wolf: "Je ontmoette nog meer mensen dan nu en dat ging ook wat anders dan vanuit de kraam. Op verjaardagen moest ik bijvoorbeeld wel eens haringen bezorgen en dan werd ik binnen uitgenodigd om ook een kop koffie met gebak te nemen."

De kinderen van het echtpaar willen de kraam niet overnemen en een andere opvolger heeft zich niet gemeld. Daardoor verdwijnt de kraam van Wolf vooralsnog uit het straatbeeld. Of er iemand anders het gat induikt op de vaste standplaatsen, weet Wolf niet. "Ik heb geen idee of iemand die plekken overneemt, dat is ook aan de gemeente. Maar ik hoop wel dat mensen hun vis kunnen blijven halen."

Helemaal nietsdoen

De laatste kibbeling verdwijnt morgen in het frituurvet en dan is het echt tijd voor het echtpaar om met pensioen te gaan. Lang nadenken over wat ze verder gaan doen, hoeven Anne en Tina niet. "Eerst een hele maand helemaal nietsdoen, gewoon samen genieten. En er is een kleinkind op komst, dus daar hebben we binnenkort alle tijd voor."