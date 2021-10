Marktplaatsoplichters uit Hoogeveen en Oosterwolde moeten de cel in

Een 29-jarige man uit Oosterwolde is voor het oplichten van tachtig mensen via Marktplaats een celstraf van een jaar opgelegd. De helft hiervan is voorwaardelijk. Zijn 32-jarige neef uit Hoogeveen kreeg een half jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, opgelegd.

De officier van justitie eiste in september voor de Oosterwolder een werkstraf van 220 uur en een voorwaardelijke celstraf van een jaar. De Hoogevener zou voor straf honderd uur moeten werken en daarnaast een voorwaardelijke celstraf van vier maanden opgelegd moeten krijgen. De zaak was te verouderd om de mannen alsnog de cel in te sturen, zei de officier van justitie. De rechter dacht hier duidelijk anders over.

Pinnen bij de casino in Beilen

De mannen hadden het in de periode van augustus 2014 tot december 2017 druk met hun oplichtingspraktijken. De politie kreeg in 2014 al eens een anonieme tip over het stelselmatig geld pinnen bij een casino in Beilen. De agenten postten en zagen in een korte periode steeds dezelfde personen gebruik maken van de pinautomaat. Ze kwamen telkens met dezelfde auto. Die stond op naam van een bewoner in Hoogeveen.

Verdenking na verdenking

Op de camerabeelden stond ook vaak de 29-jarige man uit Oosterwolde. Vanaf dat moment rolden steeds nieuwe verdenkingen bij de politie binnen, waardoor de afronding van het onderzoek lang op zich liet wachten. Ook deden steeds meer mensen aangifte van Marktplaatsoplichting. Uiteindelijk werden de neven eind 2017 aangehouden, samen met dertien anderen die hun bankpas met pincode aan hen hadden uitgeleend. De rekeningen van deze 'geldezels' werden gebruikt om het geld van de slachtoffers wit te wassen.

Brutaal en egoïstisch

De Oosterwolder bestelde tweemaal schoenen en betaalde hier niet voor. Hij misbruikte hiervoor de identiteit van anderen. Uiteindelijk deden ruim honderd mensen aangifte van oplichting. De schade lag boven de 19.000 euro. De Oosterwolder moet tachtig van hen hun geld terugbetalen. De rechter vond dat de mannen brutaal en egoïstisch te werk waren gegaan. Ze waren alleen maar uit op andermans geld en het deerde hen niet dat zij hun slachtoffers teleurgesteld achterlieten. De rechter vond oplichting, witwassen en flessentrekkerij bewezen.

De rechter hield er rekening mee dat de oplichting enkele jaren heeft geduurd en de mannen niet uit eigen beweging zijn gestopt. Ze hebben tot nu toe nog geen cent terugbetaalt. Hun straf had hoger uit kunnen vallen, ware het niet dat de rechter ook rekening moest houden met het tijdsverloop. Twee van de dertien 'geldezels' kregen een werkstraf tot 40 uur opgelegd. De rest werd vrijgesproken of kregen, vanwege de ouderdom van de zaak, geen straf meer opgelegd.

