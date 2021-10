Na zeven wedstrijden weer raak: Hilterman matchwinner tegen VVV

Eindelijk was-ie er weer: Jeredy Hilterman. De aanvalsleider van FC Emmen stond zeven duels op rij droog, maar werd vanavond de matchwinner. In de thuiswedstrijd tegen VVV bleek zijn rake kopbal in de 62e minuut de winnende: 1-0.

Een formidabele actie van Peter van Ooijen ging aan de goal vooraf. Hij leverde een afgemeten voorzet af op ongeveer vijf meter van het vijandelijke doel. Hilterman kwam goed voor zijn directe tegenstander en wist de bal in de verre hoek te koppen.

Goede start

FC Emmen startte sterk en had het veldoverwicht. Via Hilterman en Rui Mendes was de thuisploeg dichtbij een voorsprong. Hilterman schoot de bal tegen de paal en Mendes schoot naast. Een afstandsschot van Assehnoun was ook nog nog het vermelden waard. Ondanks de verraderlijke stuit kon de doelman van VVV-Venlo, Lukas Zima, die inzet keren.

VVV-Venlo koos de verdedigende stellingen in De Oude Meerdijk en probeerde via de counter gevaarlijk te worden. Dat lukte twee- tot driemaal, waarbij Yahcuroo Roemer de gevaarlijkste man was. Tweemaal dook hij op voor FC Emmen-keeper Michael Brouwer. Beide keren kwam Brouwer als winnaar uit de bus.

Van de lijn

Na ruim een uur spelen was daar dan het moment van 'Hi-Ha-Hilterman'. Hij maakte met zijn goal een einde aan de zogeheten droogte. Al zeven wedstrijden wist hij niet te scoren. Tot vanavond dus.

De spits was ook nog dicht bij de 2-0, maar zijn inzet werd door Tobias Pachonik tegen de eigen lat gewerkt. Vlak voordat het leer de doellijn zou passeren. De Drentse overwinning kwam aan de andere kant vrijwel niet in gevaar. Met hoge voorzetten probeerde VVV-Venlo het. Alleen de Venlose voorwaartsen moesten het in de lucht keer op keer afleggen tegen het heersende centrale duo, Veldmate en Araujo.

Plek vier

Ondanks de zesde zege in de laatste zeven duels blijft FC Emmen staan op plek 4 in de Keuken Kampioen Divisie, met 25 punten uit 13 duels. Even leek het erop dat Emmen een plek zou klimmen op de ranglijst, maar in de slotseconden won concurrent De Graafschap van ADO Den Haag (1-0).

Daardoor blijven de superboeren boven Emmen staan (met 26 punten uit 13 wedstrijden). Datzelfde geldt voor FC Volendam, dat met 4-2 van FC Dordrecht won, en Excelsior dat nu derde staat met 25 punten uit 12 wedstrijden. De Rotterdammers komen morgen nog in actie op eigen veld tegen FC Eindhoven.

Drents debuut

Bij FC Emmen maakte Reda Kharchouch zijn debuut. De aanvaller, die eind augustus (geblesseerd) de overstap maakte van Sparta, viel tien minuten voor tijd in en werd twee keer gevaarlijk. Het doel vond hij echter niet.