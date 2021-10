Matchwinner Hilterman: 'Reda en ik zijn als Cavani en Veerman'

"Het was een heerlijke voorzet van Peter van Ooijen. Ik kwam voor mijn man en schampte de bal, waardoor de keeper kansloos was. Het was vrijwel identiek aan die kopbal tegen Jong FC Utrecht toen ik de lat raakte, al stond ik toen verder van de goal af', aldus Hilterman.

De aanvaller had ondanks het fijne gevoel ook zelfkritiek. "Ik had het ons een stuk makkelijker kunnen maken als ik al vroeg in de wedstrijd had gescoord. Ik kreeg twee prima kansen op de openingstreffer. Na zijn kopgoal liet hij nog twee grote kansen onbenut. Dat stiftje had wat harder gemoeten en bij de pass van Rui Mendes ben ik te snel en had ik eigenlijk wat meer moeten afwachten."

In de slotfase speelde Hilterman nog even samen met debutant Reda Kharchouch, die nog zo'n 10 speelminuten kreeg van Dick Lukkien. "Hij moest het aanspeelpunt zijn en ik er een beetje omheen. Dat ging best goed. Ik in de rol van Cavani en hij in de rol van een lange spits. Noem maar eens een lange spits.... ehm...Henk Veerman."