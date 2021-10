Dorpskroegen verdwijnen uit straatbeeld: 'Alleen van het verenigingsleven heb je geen bestaansrecht'

Alle Menninga is één van die kroegbazen die voor een lastige keuze stond. De laatste jaren merkte hij al dat de omzet naar beneden ging en het bestaansrecht steeds kleiner werd. Vorig jaar maakte hij samen met zijn vrouw de keuze om het roer om te gooien. Sindsdien is dorpskroeg Café Centraal in Tynaarlo omgetoverd tot Grand Café Centraal. "Zonder enige spijt hebben wij 15 jaar lang een kroeg gehad, maar nu zijn we heel blij dat wij gekozen hebben om verder te gaan als restaurant."

Na 30 jaar moet Menninga de koksbuis weer aan en dat is even wennen. "Het is een grote verandering, maar is samen met veel familie en vrienden mogelijk gemaakt", vertelt de oud-kroegbaas. "Ik denk ook dat het belangrijk is dat je het dorp mee hebt."

Sinds Menninga zijn kookkunsten weer moet laten als chef van het Grand Café, is hem direct wat opgevallen. "70 procent van het dorp, die ik nog nooit in het café heb gezien, heeft hier allemaal al eens een hapje gegeten", legt hij uit. "Mensen gaan niet meer naar een café toe. Wij moesten mee met de tijd en dus was dit eigenlijk de enige optie. En wat zijn we er blij mee."

Café Langelo houdt voet bij stuk

Iemand die voet bij stuk houdt als het aankomt op het behouden van een dorpscafé is Jos Roffel, de uitbater van Café Langelo in Langelo. Al had het niet veel gescheeld of het café had niet meer bestaan. "Het heeft jaren te koop gestaan. Maar het dorp wilde het café heel graag behouden", legt Roffel uit. "Dus toen is er een stichting gestart en die heeft het café overgenomen. Ik ben er vier jaar geleden als uitbater ingekomen."

Nu vier jaar verder heeft de kroegbaas nog steeds goede hoop dat hij nog bestaansrecht heeft. "Maar daar moet ik wel behoorlijk voor aan de weg timmeren. We organiseren heel veel dingen. Van rondtochten op e-choppers tot bingo's en muziekavonden", vertelt Roffel. "Ook hebben we hierboven een pension, dat geregeld vol zit. Ik moet eerlijk toegeven dat dit behoorlijk meehelpt in het bestaansrecht."

De ondernemer denkt wel te weten waarom de dorpscafés minder in trek zijn. "Vroeger had je gewoon heel veel bruiloften en andere feesten en partijen. Nu is dat afgenomen, trekt de jeugd naar de stad en de mensen denken meer om hun gezondheid."

Concurrentie van streamingdiensten

Ook Koninklijk Horeca Nederland (KHN) merkt een daling in het aantal dorpskroegen. "Corona heeft het afgelopen jaar zeker een rol gespeeld, maar ook wordt het publiek van de dorpskroeg steeds ouder en komen er maar weinig nieuwe jonge gasten bij", vertelt een woordvoerder van KHN. "Ook hebben de bruine kroegen concurrentie van hippere kroegen en zelfs online streamingdiensten vormen een bedreiging. Want krijg die mensen maar eens van de bank af, naar jouw kroeg. Daarom is het belangrijk dat traditionele kroegen zich echt richten op één bepaalde doelgroep. Als je alles probeert te zijn voor iedereen, dan ben je eigenlijk een kroeg voor niemand."