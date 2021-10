Wintertijd: Vergeet niet de klok de goede kant op te zetten

Word je zondagochtend wakker en heb je het gevoel dat het nog erg vroeg is als je op je telefoon de tijd controleert? Heel goed mogelijk. De wintertijd gaat in. Dus eigenlijk kun je een uurtje langer slapen. Daarnaast is het aan het eind van de middag een uur eerder donker.

Het ingaan van de wintertijd betekent dat de klok in de nacht van zaterdag op zondag om 03.00 uur een uur wordt teruggezet. Op je mobiele telefoon gebeurt dat zeer waarschijnlijk automatisch, maar in huis zal je zondag toch echt een rondje langs de klokken moeten maken.

Terug naar de officiële tijd

De wintertijd is eigenlijk de officiële tijd. In de Eerste Wereldoorlog zijn het de Duitsers die als eerste de zomertijd invoeren, om energie te besparen. Nederland volgt een dag later. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de zomertijd in Nederland afgeschaft, maar in 1977 keert hij terug.

Toch zijn de winter- en de zomertijd niet onomstreden. Niet alleen in Nederland, maar in de hele Europese Unie is er discussie over. Met name de zomertijd zou een grote groep mensen voor een langere tijd uit hun ritme halen. Maar een extra uurtje slapen door de wintertijd, dat kan volgens deskundigen geen kwaad.

In de afgelopen jaren waren er plannen om er één tijd van te maken. In 2018 wilde de Europese Unie daar al een besluit over nemen, maar schoof het een jaar voor zich uit. Maar ook in 2019 kwamen ze er niet uit. Dit jaar is besloten om de winter- en zomertijd voorlopig zo te laten. De komende jaren zullen we dus twee keer per jaar de tijd moeten verzetten.

Hoe lang duurt de wintertijd?

Opmerkelijk genoeg duurt de officiële tijd, de wintertijd, slechts vijf maanden. Op zondag 27 maart 2022 gaat alweer de zomertijd in.

Vraag je je af wat je tijdens dat uurtje extra zondag kunt doen? Wij hebben het voor je uitgezocht.

