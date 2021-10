Lessen over robots, VR en elektra in vier nieuwe Drentse techlabs

In de techlabs is ruimte voor onder meer les over VR, robotica en elektra (Rechten: STO)

Op vier plekken in het noorden van Drenthe openen in de toekomst techlabs voor scholieren. Het doel ervan is om laatstegroepers van de basisschool en brugklassers kennis te laten maken met technische beroepen.

Komende donderdag opent het eerste permanente techlab op het terrein van het Terra College in Eelde. Initiatiefnemer Sterk Techniek Onderwijs (STO) zoekt ook naar locaties in Assen en Beilen. In Gieten staat al een tijdelijk techlab, maar daar zoekt STO nog naar een vaste plek.

In aanraking met techniek

"In onze techlabs krijgen kinderen les over allerlei facetten van techniek. Van elektrotechniek tot virtual reality en het bouwen van robots", vertelt Pascal van der Aa van STO Regio Assen. De kinderen komen volgens hem in het reguliere onderwijs weinig in aanraking met technische beroepen, maar is het wel belangrijk dat meer scholieren daarover leren.

STO werkt in de labs samen met onder meer de metaal- en bouwsector om kinderen te interesseren voor die vakgebieden. "Technische bedrijven in deze regio staan te springen om personeel, maar dat is er te weinig. Wat kinderen nu op scholen leren over techniek is niet genoeg, vooral door gebrek aan materialen of kennis uit het werkveld. In de techlabs is dat er wel en we hopen dat uiteindelijk meer leerlingen voor een technische opleiding kiezen", zegt Van der Aa.

Uitbreiden

De focus van STO ligt eerst op het openen van alle vier de techlabs. Daarna wordt er gekeken of meer leeftijdsgroepen les kunnen krijgen in de labs. Van der Aa: "We richten ons nu op leerlingen die in de fase zitten waarin vaak nog geen keuze over de toekomst gemaakt is. Mogelijk kunnen we in de toekomst ook andere groepen of klassen les geven."