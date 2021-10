Dick Lukkien: ''Hilterman is te veel spits om het scorend vermogen te verliezen'

"Natuurlijk kan het allemaal nog beter, want het had hier zomaar nog 1-1 kunnen worden in de laatste minuut. Dat was wel de wereld op z'n kop geweest, maar dat mogen we niet vergeten", aldus Lukkien.

De Veendammer was vooral lovend over de invallers, die net als tegen TOP Oss, Roda JC en FC Volendam een belangrijke rol hadden. "Met name Oussama El Azzouzi en Azzeddine Toufiqui zorgden er na rust voor dat we beter gingen voetballen. El Azzouzi zorgde voor power, duelkracht en tempo in de passing. Aan Jasin-Amin (Assehnoun) zag je dat 150 minuten in korte tijd nog wat teveel gevraagd is en Azzedine pakte het daarna goed op, speelde uitstekend tussen de linies en zorgde voor meer dreiging."

Over doelpuntenmaker Jeredy Hilterman had Lukkien zich na zeven duels zonder goal geen moment zorgen gemaakt. "Jeredy is te veel spits om het scorend vermogen kwijt te raken. Toch vind ik dat hij er vandaag twee meer had moeten maken, maar zijn goal was prachtig."