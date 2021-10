Chinees lichtspektakel krijgt vorm in Rensenpark

Grote verlichte dieren en constructies toveren het Rensenpark vanaf december om in een sprookjesachtige wereld. Want na twaalf jaar keert het China Lights Festival terug naar Emmen. De opbouw is inmiddels begonnen.

In 2009 werd het festival voor het eerst in het voormalig Dierenpark Emmen gehouden. Daarna waren er nog edities in Haren en Zuidlaren. Henk Hiddingh is een van de mensen die ervoor heeft gezorgd dat het festival terugkeert in het huidige Rensenpark. "Dit is echt knallen, we hebben de lat heel hoog gelegd. Twaalf jaar geleden waren we hier als eerste in Europa met China Lights. Nu willen we het nog grootser doen."

Metershoog

Rond het Chinees nieuwjaar worden er in China allerlei licht- en lantaarntentoonstellingen gehouden. Dat gaat dit jaar dus ook gebeuren op Drentse bodem. Het gaat daarbij niet om simpele lampionnetjes, maar om vaak metershoge objecten. "Deze zijn een beetje groter, al is het principe hetzelfde", vertelt Hiddingh. "Het is een staalconstructie met daaromheen kunstzijde en dat is opgespoten met mooie kleuren. En er zitten allemaal led-lampjes in."

Zestien Chinezen zijn in Emmen bezig met de opbouw. "Het zijn vaklui. Eigenlijk zijn het kunstenaars", vindt Hiddingh. "Het is een heel speciaal beroep. Er is maar één gebied in China waar dat allemaal bij elkaar zit, dat is rondom de stad Zigong. Dat is beroemd vanwege de lichtfestivals die ze na Chinees nieuwjaar organiseren. De manier waarop ze het doen is heel traditioneel. Zo doen ze het al vele honderden jaren."

Hoop lol

De communicatie met de Chinezen verloopt soms met de nodige hobbels. "Alleen de projectleider spreekt redelijk Engels", zegt Hiddingh. "Voor de rest gaat het met handen en voeten. En je hebt tegenwoordig van die prachtige programmaatjes op je telefoon, waarop je kan vertalen. Dat werkt ook wel. Samen hebben we een hoop lol met elkaar."

De tentoonstelling in het Rensenpark is van 1 december tot en met 27 februari 2022 te bezoeken.