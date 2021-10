Drents Museum verwelkomt 25.000ste bezoeker voor Viva la Frida!

"We zijn blij met het resultaat", zegt woordvoerder Yvet de Boer. "We zijn heel blij dat de coronamaatregelen versoepelt werden, iedereen heeft ook moeten wachten om hier naar toe te gaan. Op dit moment zitten we rond de 800 tot 1000 bezoekers per dag."

Of de bezoekersaantallen van de tentoonstelling Viva la Frida! daarmee aan de prognoses van het museum voldoet is nog te vroeg om te zeggen, stelt De Boer. Ook vergelijkingen met andere grote exposities uit het verleden zijn lastig te maken, omdat er vanwege corona een andere aanlooptijd was.

Drukte

Het succes heeft ook een mindere kant. Sommige bezoekers vinden het te druk in het museum, waar ze zich in coronatijd ongemakkelijk bij voelen. Het museum zegt reacties daarover serieus te nemen. "Vorige week was het wel wat drukker omdat het herfstvakantie was", zegt De Boer. "Toen hadden we op een dag 1.100 bezoekers."

Omdat het museum een doorstroomlocatie is, is een QR-codecheck bij de deur niet nodig. Het museum heeft de mogelijkheid om met tijdsloten de drukte te reguleren. Naast te wijzen op eigen verantwoordelijk om afstand te houden, wordt er ook actief gespreid. "Viva la Frida! bestaat uit meerdere onderdelen. We zeggen ook: 'Ga ook daar eens een kijkje nemen', als het op een plek te druk is."

In het museum hopen ze dat ze de komende maanden op dezelfde voet door kunnen. Maar er is wel spanning rondom de coronapersconferentie van volgende week. De Boer: "Het is afwachten wat daar uit gaat komen."

