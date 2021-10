Snoeien, zagen, poten: aan de slag tijdens de Natuurwerkdag

Al twintig jaar is het een traditie op de eerste zaterdag van november: samen buiten en aan de slag tijdens de Natuurwerkdag. Het evenement is uitgeroeid tot de grootste vrijwilligersactie in het groen. Dit jaar wordt er ook op de vrijdag gewerkt, deze dag is speciaal voor de natuurwerkers van de toekomst.

Elk jaar is er een thema, dit jaar staat 'biodiversiteit' centraal. Dit is hard nodig, het gaat namelijk niet goed met de biodiversiteit. Veel soorten verminderen in aantallen, doordat leefgebieden minder geschikt worden. Ook de mens heeft belang bij biodiversiteit. Denk aan de bijen die nodig zijn voor een goede bestuiving van fruitbomen. De hulp van vrijwilligers die in de natuur helpen is dan ook hard nodig.

Wat kun je doen?

De Natuurwerkdagen vinden plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 november. Op vrijdag is er extra aandacht voor de basisschoolleerlingen. Voor leerlingen van groep zes, zeven en acht zijn zelfs speciale lespakketten beschikbaar met informatiebladen en opdrachten.

Op zaterdag kan iedereen aan de slag, ook zonder ervaring kun je meedoen. "We willen mensen kennis laten maken met wat de natuur te bieden heeft, maar ook hoe leuk het kan zijn om in de natuur aan de slag te gaan", aldus Thirza Mulder van Landschapsbeheer Drenthe. Steek je handen uit de mouwen en ga bijvoorbeeld bomen snoeien, insectenhotels maken, nieuwe struiken poten, de hei opschonen of maak een broeihoop voor de ringslangen. Door heel Drenthe zijn er meer dan veertig klussen waarbij je kunt helpen.

De officiële aftrap van de Natuurwerkdag wordt gehouden in het Zuster Mohrpark in Oosterhesselen. De aftrap is niet zomaar hier, kenmerkend voor de vrijwilligers van het dorp is het enthousiasme, de betrokkenheid en de motivatie om iets terug willen doen voor de eigen woon- en leefomgeving. Bij het Zuster Mohrpark laten ze de natuur meer haar eigen gang gaan om zo de biodiversiteit te verhogen.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk op de website van de Natuurwerkdag voor een klus in de buurt.