Herstel Witterdiep: meer variatie in de natuur

Nu is het nog modderig en liggen er bulten zand. Maar het gebied rond het Witterdiep, vlakbij het TT Circuit in Assen, zal volgens Ingo van Lohuizen van waterschap Hunze en Aa's gauw weer veranderen. "Binnen een jaar kan je eigenlijk al niet meer zien dat we hier bezig zijn geweest. Dan is het allemaal groen."

Meer variatie

Het is allemaal te doen om 'ecologisch en hydrologisch herstel', oftewel: "Meer variatie in de planten en de beesten", legt Van Lohuizen uit. "En waterberging: bij flinke buien moeten we water zien te bergen, en dat gaan we hier doen. Eerder werd het water in deze 'rechte bak' zo snel mogelijk afgevoerd naar zee."

Voordat het Witterdiep tot een rechte watergang werd gemaakt, fungeerde het ook als een soort waterberging. "Dit is het oorspronkelijke beekdal Drentsche Aa. Hier was al een natuurlijke waterberging in winterperiodes. Dat brengen we weer terug", aldus Van Lohuizen.

Ontbrekende schakel

"Dit is een van de onderdelen van de Drentsche Aa die al heel lang rechtgetrokken is en niet meer natuurlijk functioneert", licht van Lohuizen toe. "De Drentsche Aa heeft best veel beekstukken, trajecten, die in hun oorspronkelijke loop liggen. Het is hartstikke mooi dat we dat nog hebben. Maar er zijn ook een paar onderdelen die rechtgetrokken zijn, waaronder het Witterdiep, voor de landbouw bijvoorbeeld om water af te voeren. Dat zijn ontbrekende schakels in het natuurlijke systeem. "

Als de schakel weer is toegevoegd aan het beeksysteem, dan krijg je weer de natte natuur, de natte vegetatie, terug. "En de beesten die hier graag willen verblijven vanuit de Drentsche Aa, ze kunnen vrij optrekken." Wie weet vinden de otter en de bever de beek al snel terug.

Zeldzame planten

Dit voorjaar werd in het gebied van het Witterdiep een zeldzame orchidee gevonden: de harlekijn. Van Lohuizen: "Er is kwetsbare natuur, die zeldzaam in beekdalen is, gevonden. We proberen daarvoor het habitat te verbeteren. Wat er nu al is hebben we of niet vergraven, of verplaatst."

