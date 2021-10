Tibor del Grosso pakt Nederlandse wegtitel bij junioren

Tibor del Grosso (18) uit Eelde is vanmiddag op de VAM in Wijster, onder loodzware omstandigheden, Nederlands kampioen bij de junioren op de weg geworden. De renner van het Streetjump Forte Team won de sprint van een kopgroep van vier.

Het zilver was voor Lucas Janssen en Menno Huising pakte het brons. Elmar Abma viel net buiten het podium. En Björn Koster uit Roden won de sprint van de achtervolgers en werd vijfde.

Voor Del Grosso was het meteen z'n laatste wedstrijd als junior. "Ik was in het begin van de koers afwachtend. Ik had wel door dat je met de wind tegen, na de VAM, lastig weg kon komen hier", reageert Del Grosso.

'Alle zeilen bijzetten'

Abma nam het initiatief tot de beslissende ontsnapping en daarna vertrokken Janssen en Huising op de klim. "Dus toen moest ik wel alle zeilen bijzetten om mee te gaan. Toen we aansloten bij Abma reden we daarna met ons vieren wel aardig door, waardoor we redelijk comfortabel die laatste ronde ingingen", vertelt de 18-jarige Drent.

Goed eindschot

Het vertrouwen op de overwinning was in eerste instantie niet groot. "Ik voelde me zeker niet super. Ik had een beetje het gevoel dat ik tegen de kramp aanzat. In de finale gingen we naar elkaar kijken. Niemand durfde de sprint natuurlijk te vroeg aan te gaan en het peloton kwam er ook aan. Huising ging als eerste de sprint aan. Maar ik had gelukkig toch nog een goed eindschot om uiteindelijk te kunnen winnen.

Tweede wegtitel

Het is niet de eerste wegtitel voor Del Grosso. Twee jaar geleden won hij het rood-wit-blauw bij de nieuwelingen in Dongen en twee weken geleden was hij ook al de snelste bij het NK tijdrijden voor junioren in Peize.

EK veldrijden

Volgend weekend staat de Eeldenaar aan de start van het EK veldrijden dat ook op de VAM wordt verreden. Bij het veldrijden komt hij dit seizoen in de beloften-categorie uit.