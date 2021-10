Veertig Indonesische studenten komen Zorggroep Drenthe versterken

Er is gekeken naar zij-instromers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook het aantrekken van buitenlandse krachten is een optie. Daarom worden er nu studenten uit Indonesië gehaald met een bepaald opleidingsniveau, die hier een traject van drie of vier jaar gaan volgen via hogeschool Avans. "We werden benaderd door een organisatie uit Noord-Brabant, die waren met het Koninklijk paar op handelsmissie naar Indonesië", legt Smetsers uit in het Radio Drenthe-programma Cassata. "We halen een groep afgestudeerde verpleegkundigen uit Indonesië, die een internationaal diploma willen halen."

'Groentje'

Smetsers vervolgt: "Ze hebben in Indonesië hun diploma gehaald als verpleegkundige, maar die geldt in Nederland niet. Dus ze beginnen hier weer als leerling verpleegkundige. Als groentjes, maar wel met de nodige ervaring." Zo zijn ze bekend met het verstrekken van medicijnen en lichamelijke verzorging. "Er zijn andere leerdoelen die ze moeten behalen om ook in ons land het hbo-diploma verpleegkunde te kunnen halen."

Zorggroep Drenthe heeft diverse locaties in Drenthe, zoals De Vijverhof en Messchenstaete in Assen, Spectrum in Beilen en Symphonie in Eelde. In de provincie spelen zaken als vergrijzing een grote rol. Daarom is ervoor gekozen om de studenten uit het buitenland te halen. "Ze kunnen al Nederlands en zouden een gesprek kunnen voeren", legt Smetsers uit.

Vorig jaar september hadden de studenten al moeten komen, maar toen stak corona daar een stokje voor. In de week van 8 november, of de week erna, worden de studenten in Nederland verwacht. Ze worden onder andere in Assen opgevangen in appartementen bij De Vijverhof. Smetsers: "Prima voor studenten, maar niet groot genoeg voor de zorg die tegenwoordig wordt verwacht."