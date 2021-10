Geluid van burlende herten tijdens het boswachtersuurtje

Een tafel, die midden in de bibliotheek staat, ligt bezaaid met vondsten uit de natuur. Dennenappels, takken, een opgezette das en vos en zelfs schedels en geweien van herten staan te pronk. Met een kleine dennenappel in de hand loopt een jongetje nieuwsgierig naar de boswachter toe. "Heb je die in de tuin gevonden? Of in het bos?," vraagt Henckel. "In het bos," zegt het jongetje trots terwijl hij zijn dennenappel beter laat zien.

Puntige kiezen

De kinderen zijn vooral nieuwsgierig naar de schedels en opgezette dieren, iedereen bekijkt het met geïnteresseerde ogen. Henckel pakt een schedel van een ree voorzichtig op en laat zijn vinger over het kaakbot gaan. "Kijk, hoe jonger de ree is, des te puntiger zijn de kiezen. Deze is al aardig versleten," zegt Henckel.

Door een van de kinderen is ook een stuk bot meegenomen. "We dachten eerst dat het een schedel was van een vogel," vertelt de vinder trots terwijl hij zijn vondst laat ronddraaien in de hand. "Maar toen ik het de boswachter vroeg bleek het een stukje van het lijfje van een vogel te zijn."

Buitengevoel

Naast het bewonderen van de vondsten van de boswachter is er ook ruimte om te knutselen met blaadjes en eikels. Prachtige creaties worden er gemaakt van de spullen uit de natuur. "Ik vind het belangrijk dat kinderen kennis tot zich nemen. En in de bibliotheek is heel veel te vinden waar ze kennis uit kunnen halen," licht Henckel toe. "De natuur is ook belangrijk, want als kinderen alleen maar binnen zitten achter de televisie of computer dan raken ze het gevoel met buiten kwijt."

