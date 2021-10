224 positieve coronatesten in Drenthe

Tot 10.00 uur vanmorgen zijn er bij het RIVM 224 positieve coronatesten gemeld. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen met covid-19 gemeld.

Het aantal positieve testen is hiermee fors gestegen sinds gisteren, toen werden er 136 nieuwe gevallen geteld in Drenthe. Ook is het aantal fors hoger dan het weekgemiddelde van 144.

De meeste positieve testen waren de afgelopen 24 uur in Emmen (60). In De Wolden zijn 23 mensen positief getest en in Assen 21. De rest van de gemeenten bleef onder de twintig positieve testen.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 30-10-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1731 (+5) 8 21 Assen 4793 (+21) 73 15 Borger-Odoorn 1954 (+15) 33 15 Coevorden 3638 (+19) 61 32 Emmen 11021 (+60) 192 82 Hoogeveen 5755 (+18) 85 42 Meppel 2892 (+12) 35 30 Midden-Drenthe 2465 (+16) 39 31 Noordenveld 2177 (+8) 35 26 Tynaarlo 2086 (+6) 26 25 Westerveld 1223 (+14) 19 21 De Wolden 2401 (+23) 37 26 Onbekend 79 (+7) 0 0

Landelijke cijfers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 7999 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is meer dan vrijdag toen (gecorrigeerd) 7416 meldingen binnenkwamen.

Het gemiddelde over zeven dagen loopt ook verder op. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld ruim 6821 besmettingen vastgesteld. Vrijdag lag het weekgemiddelde nog op 6488 per dag.

Het aantal sterfgevallen steeg net als vrijdag met dertien. Dit is vergelijkbaar met de vorige dagen. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.