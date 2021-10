Noordscheschut niet opgewassen tegen AZSV: ‘Tuurlijk houden we moed’

Op eigen veld is Noordscheschut in de hoofdklasse B voor de zevende keer dit seizoen onderuit gegaan. AZSV besliste een kwartier voor tijd de partij: 1-3.

Vanaf de penaltystip gooiden de gasten uit het Gelderse Aalten in de 77ste minuut het hoofdklasseduel op slot. "Voetballend waren we misschien minder, maar als het lang 1-2 blijft dan hoop je dat zij ook wat onrustig worden", vertelt trainer/coach van Noordscheschut Marc van Meel.

Mees Vos

Voor de pauze had de 20-jarige Mees Vos de blauw-witten nog op gelijke hoogte met AZSV gebracht (1-1). "Hij is een spits en stond nog op nul goals. Na een kopbal op de paal van Nick Koster was Mees er als de kippen bij. Mooi voor hem."

Nog voor het rustsignaal stond het alweer 1-2. Bij Noordscheschut stond Roy Boertien onder de lat. Hij vervangt Wiebe Zinger die door een kruisbandblessure maanden uit de roulatie is. "Roy doet het behoorlijk", zegt Van Meel. "We gaan met hem verder."

Mentaal best pittig

"Tuurlijk houden we moed", besluit de hoofdtrainer. Met zes punten uit negen duels blijft Noordscheschut de hekkensluiter in de hoofdklasse B. "We verliezen veel en krijgen tikken. Dat is mentaal, ook voor mij, best pittig. De groep reageert er goed op en blijft gaan. Dat is knap."