Afgevaardigden dorpen leren van elkaar op Drentse Dorpendag

Ongeveer honderd bezoekers zijn naar dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold gekomen voor de vijfde editie van de dorpendag. Er worden meerdere lezingen gehouden over zaken waar dorpen en dorpshuizen mee worstelen. Volgens mede-organisator Jofien Brink is fondsenwerving een belangrijk onderwerp. "Dorpshuizen hebben een behoorlijke klap gehad in hun financiën", zegt ze. "Er schijnt genoeg geld te zijn bij fondsen." Tijdens de lezingen horen de bezoekers op welke potjes zij een beroep kunnen doen.

Trots op het plan

Het voornaamste doel is van elkaar leren hoe iets aan te pakken. "Ik maak aantekeningen, die ik later teruglees en overleg met mijn collega's", zegt Beugelink. Ze schrijft driftig mee tijdens een presentatie over het sportveld in Ruinerwold.

Nico Huiskes van Plaatselijk Belang vertelt hoe zij een weinig gebruikte ijsbaan annex parkeerterrein willen omtoveren tot multifunctionele sportlocatie. "Het is leuk om dit met anderen te delen. We zijn er trots op."

Van elkaar leren

Beugelink ziet mogelijkheden voor het plan in haar eigen gemeente. "We hebben vijftien kleine kernen. Er is altijd wel een kern waar een initiatief als dit heel goed past." Dat is precies waar de dag voor is opgericht, zegt Brink van BOKD. "Inspireren is heel belangrijk. Iets wat in Ruinerwold goed gaat, kan bij een dorp in Noord-Drenthe ook aan de orde zijn. Daar kunnen andere dorpen van leren."

BOKD houdt de Drentse Dorpendag om het jaar. Deelnemers bepalen zelf welke onderwerpen ter sprake komen.