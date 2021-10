ACV vergeet te scoren en laat SteDoCo naderen

ACV heeft een slechte middag in de derde divisie achter de rug. De Assenaren hebben in Hoornaar op bezoek bij middenmoter SteDoCo drie punten laten liggen: 2-1 (1-0).

Door de uitnederlaag laat ACV de opponent uit Zuid-Holland op gelijke hoogte komen. De blauw-zwarten, in de midweek door eerste divisionist MVV uitgeschakeld in de beker (0-3), zijn op veertien punten uit negen wedstrijden blijven steken.

In de tweede helft verdubbelde SteDoCo in de 55ste minuut de score (2-0). In het vervolg verzuimde ACV goede kansen om te zetten in een doelpunt. "Dan schiet je jezelf in de voet", vertelt Robin Witte. Door ziekte bij hoofdtrainer Fred de Boer nam de assistent de honneurs op de bank waar.

Koen Steg in de blessuretijd

"Zij waren zeker niet beter en scoren door fouten bij ons. In de tweede helft laten wij drie honderd procent kansen onbenut. In de blessuretijd weet Koen Steg wel te scoren, maar is de tijd om", vervolgt Witte.

De assistent van ACV baalt erg van het morsen in de derde divisie. "Als je wint zet je SteDoCo op zes punten. Nu staan we gelijk", besluit Witte. "Het resultaat is heel zuur. Dat overheerst. Wel moeten we moed putten uit het feit dat we veel kansen hebben gecreëerd."

GOES op bezoek

Volgende week zaterdag speelt ACV weer in Assen. GOES komt op bezoek. Dat is met vijf remises en vier nederlagen de hekkensluiter in de landelijke klasse.