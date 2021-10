Symfonica in D: 'Het is heel leuk om samen te spelen'

"Ik vind het leuk om aan andere mensen te laten horen hoe goed ik op de dwarsfluit kan spelen", zegt Fleur. "Sommige partijen moet ik nog oefenen, maar als ik dat heb gedaan lukt het wel."

Live spelen

"We zijn echt ontzettend blij dat we weer iets live kunnen organiseren", zegt projectleider Marjelle Over. "Symfonica in D kon vorig jaar vanwege alle maatregelen niet door gaan, maar vandaag kan het weer live."

Symfonica in D is de Provinciale Jeugdorkestendag. De dag wordt georganiseerd door ICO, Scala, De Kunstbeweging, K&C en particuliere muziekdocenten. "We hebben dit zes jaar geleden bedacht omdat er weinig ruimte was voor kinderen om in een orkestsetting samen te komen en te spelen", legt Over uit. Drie jaar geleden is er ook een projectkoor aan toegevoegd. Het koor is een vast onderdeel van het programma geworden."

Optreden

De hele dag werd er druk gerepeteerd voor het grote optreden aan het einde van de middag. Het thema van dit jaar is Taal, Toon en Teken. De liedjes zijn daarop uitgezocht. "We spelen de Typewriter, de Blauwbilgorgel en Zelfs dan, wat speciaal voor deze coronaeditie is gecomponeerd en geschreven door zangeres Martijje. Daar wordt vandaag ook een mooie videoclip bij gepresenteerd."

"Vanmorgen was ik wel even zenuwachtig, maar ik heb al één keer meegedaan, dus nu ben ik niet heel zenuwachtig meer", zegt Martijn, die op de cello speelt. "Het is heel leuk om met z'n allen te spelen." Ook Fleur heeft geen last van de zenuwen. "Ik heb wel vaker voor een zaal gestaan."

Een paar meiden uit het koor zijn wel zenuwachtig. "Heel erg zelfs, het is namelijk voor 200 man", zegt Maja. "Daar moet je het liefst niet aan denken", voegt Rosa toe. "Maar dat is wel moeilijk."

