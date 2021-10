Egbert Meyers neemt afscheid van avondvullende optredens

Dat vertelt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Ik ben nog wel bezig met het schrijven van korte stukjes en liedjes. Het is een plezierige bezigheid om je gedachten te vatten in schrift. Ik schrijf dan over van alles wat mij bezig houdt", zo legt Meyers uit.

"Daar stop ik niet mee, maar ik ga geen avondvullende optredens meer doen. Ik blijf wel schrijven, dus dit is niet de laatste cd. De deur naar de studio gaat niet dicht, de deur naar de podia wel."

Tussen Grolloo en Austin

Het nieuwe boek is een soort biografie. "Het is door vijftig mensen geschreven, aan de hand van vijftig van mijn liedjes. Dat was het uitgangspunt", zegt Meyers. Interviews met Peter van der Heide, Bernd Otter en Abel Darwinkel worden afgewisseld met bijdragen van tientallen fans en vrienden die door hun ogen laten zien wie Meyers is en wat hij voor hen, en voor Drenthe, betekent.

"Mensen die zich verboden voelen met mij zoals in het boek, dat is het grootste geschenk dat je kan krijgen. Mensen die het uit het hart opschrijven, dat ontroert mij."

Ooh Grolloo

De nieuwe cd van Meyers, die net als het boek officieel uitkomt op 6 november, bevat veertien Drentstalige liedjes. Meyers: "Een aantal daarvan zijn covers van nummers van artiesten die mij enorm hebben geïnspireerd, zoals Mickey Newbury en Guy Clark."

Egbert Meyers: "Ik kreeg ooit het advies om te schrijven en zingen over wat je kent, waar je gevoel ligt. Van huis uit is mijn spreektaal het Drents. Dat staat het dichtst bij mij. Als je wilt communiceren moet je een taal gebruiken die de mensen verstaan en begrijpen, die men kan invoelen. En dat is het Drents".

Het hele gesprek met Egbert Meyers in Cassata is hieronder terug te zien en te beluisteren: