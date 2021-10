Stoken voor de vogeltjes: 'We zijn met ons tweetjes, maar verbruiken voor een gezin van vier'

De deur zwaait open van de tussenwoning van Paulien van der Weide uit Hoogeveen. "Welkom in mijn huurhuis!" Van der Weide woont in een sociale huurwoning met haar zoontje van vijf. De huidige energieprijzen, met name die van gas, baren haar zorgen. "Zeker in dit slecht geïsoleerde huis."

Ze geeft een rondleiding. Om te benadrukken hoe slecht de vloer is, springt ze een paar keer op en neer. "Je hoort alles, want de vloer is niet geïsoleerd." De woningbouwcoöperatie heeft wel dubbel glas aangebracht, maar toch waait het binnen. Boven is de situatie nog erger. Op de slaapkamer van zoontje Bastiaan toont ze vochtplekken op het plafond. "Om te zorgen dat het hier niet gaat schimmelen moet ik wel ventileren. Mijn zoontje slaapt standaard met twee dekbedden, anders is het te koud." De zolder is helemaal niet geïsoleerd. "Sterker nog, je kan door het hout heen de dakpannen zien liggen."

Torenhoog gasverbruik

In het tv-programma De Staat van Drenthe vertelt Van der Weide hoeveel ze stookt. Op een appje laat ze haar verbruik zien. "Mijn gemiddelde gasverbruik is evenveel als dat van een gezin van vier in een vrijstaande woning. Daar moet wat aan gedaan worden, dat geld heb ik niet."

Meerdere keren heeft ze aangeklopt bij de woningbouwcoöperatie. "Ik woon er nu een half jaar. Ik heb gevraagd of ze de woning dusdanig wilden isoleren dat ik van het gas af kon. Dat kon wel, maar het werd niet toegejuicht. Daarnaast zou de huurprijs omhoog gaan omdat ze die kosten wilden doorberekenen. Ze gaven nog wel als suggestie om zonnepanelen te nemen, maar als ik dat kon betalen had ik niet in een sociale huurwoning gewoond."

Het kabinet komt volgend jaar met een compensatie dat voor veel huishoudens vierhonderd euro op de jaarafrekening gaat schelen. "Maar ik begreep dat ik rekening moet houden met 900 euro aan extra kosten. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Gelukkig woon ik naast het kanaal, wie weet komt het schip met geld nog langs", besluit Van der Weide cynisch.

Tafelgasten

Niet alleen Paulien van der Weide schuift aan bij De Staat van Drenthe. Ook Ben Woldring van energievergelijkingssite Gaslicht.com is aanwezig.

Jelte Sikkema van het Drents Energieloket legt uit wat je als woningeigenaar het beste kan doen als je energie wilt besparen. Het Drents Energieloket voorziet huiseigenaren van Drenthe van onafhankelijk advies om energie te gaan besparen of om duurzame energie te gaan opwekken in hun bestaande woning.

De vierde gast aan de tafel van De Staat van Drenthe is Eddy Veenstra van netbeheerder Rendo.