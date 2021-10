Koekangerveld anno 1909: een drievoudige moord en een blunderende recherche

De Meppeler oud marechaussee-rechercheur Rien Smit nam de moorden en de recherchepraktijken onder de loep voor zijn boek ´Het Wapen der Koninklijke Marechaussee te Meppel´. Dat de moorden onopgelost bleven, is volgens hem vooral te wijten aan blunderende politie- en marechaussee ambtenaren. "De ene fout werd op de andere gestapeld."

Ontzield lichaampje

Terug naar de noodlottige dag. Op de Meppeler veemarkt ontmoet Hendrik Bakker de imker De Vries uit Meppel. Die vraagt of hij de volgende dag mag langskomen aan het Koekangerveld. Hij heeft hulp nodig met zijn bijenkorven die daar bij Brouwer op het land staan. Dus komt hij de volgende dag rond een uur of tien bij de woning van Bakker, maar treft daar niemand aan. Hij gaat dan maar zijn bijenkorven inspecteren. Onderweg daarheen, ongeveer dertig meter vanaf de woning van Bakker, vindt hij het ontzielde lichaampje van het jongetje Jan Winters, het knechtje van Bakker.

Oud rechercheur Rien Smit onderzoekt de gang van zaken na de Koekanger moorden anno 1909. (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

Lopend vuurtje

De geschrokken imker gaat naar de buren. Daar is toevallig een dokter, Hartman uit De Wijk, op bezoek. Rien Smit: "Samen zijn ze teruggegaan naar de woning van Bakker. In de woning zien ze niet alleen het lichaam van Bakker, maar ook dat van zijn huishoudster Hendrikje Bierman. De arts maakt melding bij de rijkswachter Koekange. Die gaat kijken en waarschuwt op zijn beurt justitie in Assen."

Ondertussen doet het verhaal van de moorden als een lopend vuurtje de ronde en bereikt ook de Meppeler Courant. Rien Smit: "De verslaggever gaat direct direct ter plaatse. En dat is bijzonder om terug te kunnen lezen in de krant, dat verslag van die man. Hij komt daar aan en ziet daar twee veldwachters voor de deur staan. Maar die hebben blijkbaar niet goed opgelet, want de wakkere verslaggever is via de achteringang het huis ingegaan. Wat hij zag, heeft hij dezelfde avond nog opgeschreven voor de krant." In de krant staat het bloedige tafereel beschreven. Bakker zou de keel zijn doorgesneden en de huishoudster, mevrouw Bierman was vermoedelijk gewurgd. Ook het knechtje was volgens de journalist door een hakmes gesneefd.

De drievoudige moord te Koekangerveld (Rechten: Catharinus Nieuwland, via Wikimedia Commons)

Nachtmerrie

Intussen is de marechaussee in Meppel ingeseind om het onderzoek op te pakken. Rien Smit is over de aanpak van zijn collega's anno 1909 niet erg te spreken. "De procedure op de plaats delict is onzorgvuldig. De plaats is niet goed veilig gesteld. Als er een journalist zo naar binnen kan lopen, dan rammelt dat. Heel ernstig, niet alleen omdat er sporen vernietigd kunnen worden. Door het uitvoerige verslag in de krant is ook de daderwetenschap openbaar gemaakt. Daarom zou je met de kennis van nu kunnen zeggen dat dat redelijk knullig is geweest. Het was dus niet alleen een nachtmerrie om daar drie lijken aan te treffen, maar ook het verloop van het onderzoek zou je een nachtmerrie mogen noemen."

Hond blafte niet

De eerste hypothese van de marechaussee ter plaatse was dat er sprake was een roofmoord. Smit: "Met het verkopen van de schapen zou Bakker zo'n driehonderd gulden in huis hebben, maar in het huis werd geen geld gevonden. Men zag ook nog dat de klok om kwart voor twaalf stil is blijven staan en ging ervan uit dat de roof op de late avond van 2 september is gepleegd. Bakker en de huishoudster waren half ontkleed, net of ze naar bed wilden gaan of of dat ze al in bed waren. Wat opvallend is, is dat er een grote herdershond was en dat de buren later hebben verklaard dat die niet geblaft heeft. Daar zou je kunnen afleiden dat het bekenden waren die daar naar binnen zijn geweest."

Hakbijl

Pas op zaterdag 4 september komen er justitieambtenaren met de trein vanuit Assen. De lijken zijn inmiddels vervoerd naar Koekange en daar wordt lijkschouwing gedaan door twee artsen. Smit: "Die komen tot de conclusie dat er niet met een mes is gewerkt, zoals eerst aangenomen, maar met een bijl of een hakmes. De zaak wordt flink opgeschaald. Niet alleen de marechaussee uit Meppel, maar ook die uit Hoogeveen en de rijksveldwachter en later ook de de politie in Hoogeveen worden bijeengeroepen om het onderzoek op te pakken."

In de Meppeler Courant wordt de vraag gesteld waarom er geen politiehonden worden ingezet. Smit: "Daarop heb ik een bondig antwoord van een politieman in de krant terug kunnen vinden. Die zegt: 'Wat een hond ken, kennen wij ook.' Dat geeft te denken he?"

In het hele land worden berichten over de moorden gretig gelezen. Nieuwe Tilburgsche Courant 17-09-1909 (Rechten: Delpher)

Bloed aan de broekspijpen

Drie dagen na de ontdekking van de lijken wordt de eerste verdachte, een zekere Pieter Brouwer uit Zuidwolde, aangehouden. Die schijnt in een herberg in Staphorst vreemde verhalen op te hangen en mensen getuigen ook dat er bloed aan zijn broekspijpen zat. Smit: "Hij wordt naar de burgermeester van De Wijk gebracht, want die is hulpofficier van justitie. Die verhoort deze verdachte, maar de volgende morgen wordt hij al vrijgelaten. Daar lijkt de officier van justitie niet blij mee. Hij beveelt opnieuw de aanhouding van deze verdachte. Hij schijnt een biljet van tweehonderd gulden te hebben ingewisseld. En uit het onderzoek van de politie is gebleken dat Bakker een biljet van tweehonderd gulden in bezit had..."

Volksoploop

De man moet worden voorgeleid bij de officier van justitie in Assen. Smit: "Dat heeft nog aardig wat rumoer in Meppel teweeggebracht, want om 6 uur ´s ochtend stond al zo'n beetje de helft van van de bevolking van Meppel op straat te wachten bij de kazerne van de brigade, want ze wilden wel eens zien die Pieter Bakker was. Jammer genoeg voor hen werd hij vervoerd in een gesloten rijtuig. En met dat rijtuig ging het naar het station in Meppel, daar had het volk meer zicht op de verdachte: velen kochten een perronkaartje om te zien hoe Brouwer geboeid werd afgevoerd."

Onderzoek, gedaan naar de bloedsporen op de kleding van van Pieter Brouwer, wijst uit dat het bloed afkomstig is van een dier. Smit: "Dat is op zich niet zo vreemd, want hij was een stroper. En hij had ook een goed verhaal met betrekking tot de uitlatingen die hij gedaan had in Staphorst. Dat het allemaal verzonnen was, dat-ie een beetje op wilde opscheppen. Hij kwam opnieuw op vrije voeten."

Twee zonen

Dertien dagen na de moorden is er opnieuw groot nieuws, want de beide zonen van Bakken worden aangehouden. Smit: "Klaas en Roelof. Een buurman, Geert Veerman, heeft aan de rijksveldwachters verteld dat hij gezien heeft dat twee mannen het knechtje achtervolgden op de bewuste avond en meende de zonen waren van Bakker te herkennen, ook aan hun zware stemmen."

Dat was voor justitie aanleiding om de zonen voor langere tijd in hechtenis te nemen. Smit: "Maar ook deze mannen ontkennen en er is tegen hen geen enkel bewijs te vinden. Dus zijn ook zij na veertien dagen weer vrijgelaten. En daar is eigenlijk het spoor opgehouden."

De drievoudige moord heeft natuurlijk niet alleen de gemoederen van de politie, maar ook van de buurtbewoners jarenlang beziggehouden. Tot in 1924, dus vijftien jaar later, worden er verdachten opgepakt. Maar tevergeefs. Het enige positieve dat ik uit dit verhaal heb kunnen halen is dat de politie in Drenthe in 1910 de beschikking kreeg over politiehonden. Want uiteindelijk hebben ze uiteindelijk het inzicht gekregen dat de inzet van politiehonden onontbeerlijk was."

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Tot 15 jaar later blijven er verdachten gearresteerd worden. Nieuwsblad van het Noorden 13-03-1924 (Rechten: Delpher)

Stille dood

Als de oud-rechercheur Smit gevraagd wordt naar zijn theorie wijst hij toch naar de zonen als eerste verdachten. "Maar als je de ´smoking gun´ niet kunt vinden, geen sporen hebt die iets bewijzen en de verdachten blijven ontkennen, dan houdt het op. Ze hadden in die tijd ook geen DNA-bewijs. Maar mijn gevoel zegt dat die zonen wisten dat hij met dat geld was thuisgekomen. En dat ze er niet van gecharmeerd waren dat hun vader met een huishoudster als man en vrouw leefde nadat hun eigen moeder was overleden. Daar zou je een motief uit kunnen halen. Maar nogmaals, als je het niet hard kunt maken, dan sterft helaas ook het onderzoek een stille dood."

