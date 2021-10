De moeraswespenorchis is terug dankzij natuurherstel

De familie van de orchideeën is een van de grootste plantenfamilies op aarde. In Drenthe kwamen tot 2002 twintig verschillende soorten voor, maar sindsdien is een aantal van deze sierlijke planten uitgestorven. Andere zeldzame orchideeën zijn er nog wel, zoals de dennenorchis en de brede orchis. In de ROEG!-serie over orchideeën laat plantenkenner Hans Dekker verschillende soorten in onze provincie zien. Dit keer de moeraswespenorchis langs het Oude Diep. De zacht roze gekleurde orchidee was verdwenen, maar is dankzij natuurherstel weer terug.