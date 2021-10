Het schooltje van Kloosterveen vervalt waar je bijstaat

(Tekst gaat verder onder de foto)

School Kloosterveen jaren 60 , Drents Archief, collectie Gemeente Assen (Rechten: Drents Archief)

Hoe erger het verpaupert, des te groter de kans dat de bulldozer komt. En dan is het weg, voor altijd."" Gerard de Vries van Heemschutvereniging Drenthe

Eeuwig zonde

Aan de Hoofdvaartsweg nummer 96 in Assen staat, achter een modern woonhuis, de oude lagere school die in 1881 werd gebouwd. Eric le Gras van Heemschut: "Dit is een karakteristiek schooltje uit die tijd. Het gebouw dat ervoor stond is waarschijnlijk vroeger het huis van de bovenmeester geweest, dat is gesloopt. Daarachter zie je nog de oudere school die een gemeentelijk monument is, maar desondanks en aan alle kanten aan het verpauperen is. Het dak is zwaar beschadigd, dus je kunt erop rekenen dat daar water naar binnen komt. En als dat niet gebeurt, dan gebeurt het wel via de ramen die kapot zijn. Eigenlijk eeuwig zonde. En ook heel merkwaardig dat dit met een gemeentelijk monument gebeurt."

Gerard de Vries en Eric le Gras van Heemschutvereniging Drenthe (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

Stok

Het pand is in particulier bezit. Op de vraag of de gemeente dan een stok heeft om de hond te slaan, schudt Le Gras het hoofd. "Nee. Ze kunnen hooguit vriendelijk vragen er wat aan te doen. Maar veel meer dan dat is niet mogelijk. Behalve als het echt gevaarlijk wordt en er bijvoorbeeld instortingsgevaar is, dan kun je bestuursdwang toepassen, maar op dit moment is dat kennelijk nog niet het geval."

Maar wat is de waarde van dit pand, bouwkundig en geschiedkundig? Le Gras: "Dat is vooral dat je nog kunt zien hoe een school destijds in mekaar zat. Hoe kinderen in de klas zaten. Drie lokalen. Twee klassen per lokaal, de hoogste klassen kregen les van de bovenmeester. Veel van deze scholen zijn er niet meer, zeker niet hier in de buurt. Dus het is geen bouwkundig juweeltje, hoewel het best een leuk gebouw is. Maar het is vooral het gebruik en de historie die erachter zit. En eigenlijk ook het feit dat in een klein gehucht als Kloosterveen destijds een school mogelijk was. Genoeg kinderen blijkbaar, dat alleen al."

Provinciale Drentsche en Asser courant 24-10-1881 (Rechten: Delpher)

De bulldozer komt

Gerard de Vries, architect, loopt namens Heemschut ook mee. Wat is wat hem betreft de waarde van dit inmiddels behoorlijk vervallen gebouw? De Vries: "Bouwkundig en architectonisch is dit best een interessant gebouw. Als je de oude foto's bekijkt van de school, dan is dat echt knap werk. De verhoudingen, die zijn heel goed. Bouwtechnisch is het inmiddels een ramp. Langzamerhand overal gaten in het dak. Ja, het is heel droevig. Het is een gemeentelijk monument. En voor de goede orde: Heemschut Drenthe heeft nog recent de gemeente Assen hierop aangesproken en gezegd: 'Jongens, dit kan zo niet verder. Jullie hebben hier gewoon een verantwoordelijkheid en die moet je dan samen met de eigenaar nemen en op zoek gaan naar oplossingen.' Want ja, hoe erger het verpaupert, des te groter de kans dat de bulldozer komt. En dan is het weg, voor altijd."

In gesprek

De gemeente Assen reageert via een woordvoerder. "We begrijpen de zorgen van Heemschut. Het pand is particulier eigendom: de eigenaar heeft altijd een vergunning nodig voor verbouwen, maar de gemeente kan niet afdwingen om een gemeentelijk monument in de oorspronkelijke staat te houden. We zullen bouwtechnisch onderzoek laten uitvoeren naar de staat van het gebouw en hierover -en over mogelijke toekomstplannen- in gesprek gaan met de eigenaar."

