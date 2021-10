Ilse de Haas met bestuurder Päivärinta derde in WK Zijspannen

MOTORSPORT - Bakkeniste Ilse de Haas uit Assen is met haar Finse bestuurder Pekka Päivärinta als derde geëindigd in de stand van het WK Zijspanracen. Deze plek stelde de combinatie veilig bij de seizoensafsluiter in het Portugese Estoril, waar nog drie wedstrijden gereden werden. Bennie Streuer uit Grolloo wist bij de eerste van drie wedstrijden nog de tweede plaats op het podium te pakken.

De Haas reed dit seizoen voor het eerst in de bak bij de Finse coureur Päivärinta die al vijf keer de wereldtitel zijspanracen veilig wist te stellen. Voorafgaand aan het afsluitende weekend in Portugal had de combinatie de derde plaats al in handen, maar met nog 125 punten te verdelen, was de druk nog lang niet van de ketel. Met twee vierde plaatsen en een vijfde positie wist de Fins/Drentse combo de naaste concurrenten Kershaw en Charlwood nipt zes punten achter zich te houden.

De Zwitserse combinatie van Schlosser en Fries werd gekroond tot nieuwe wereldkampioen.

Streuer terug op podium

Ook de combinatie van Bennie Streuer en Jeroen Remme liet van zich spreken in Portugal. In de eerste van drie wedstrijden reed de voormalig wereldkampioen, die nog altijd terugkomt van een zware blessure, naar een tweede plaats achter winnaar Ben Birchall. Op een opdrogende baan maakte Streuer een goede bandenkeuze en kwam vanaf een elfde plaats door het veld naar voren. In de overige twee wedstrijden eindigde Streuer nog twee keer als zevende. Dat is tevens de eindklassering van Streuer en Remme in het WK.

De derde Drentse coureur in de WK stand is Kees Endeveld op de 13e positie. Hij kwam in Portugal niet in actie en hangt volgend seizoen zijn helm aan de wilgen.