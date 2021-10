De week van Drenthe: Gekantelde aanhanger met munitie en onrust in Oranje

De week begon met zorgen over meerdere branden in Assen. De gemeente vermoedt een verband tussen een aantal van die branden. "Dit is niet normaal", zegt burgemeester Marco Out. Later in de week werd bekend dat de politie meer mensen inzet om branden te voorkomen.

Vogelgriep

Door de vondst van vogelgriep op een bedrijf in Zeewolde moeten pluimveehouders zich weer houden aan de ophokplicht. En die landelijke maatregel bezorgt ook Drentse pluimveehouders een kostenpost. "Na zestien weken binnen verliest deze zijn status en wordt het een scharrelkip", legt pluimveehouder Mariska Oving uit Odoornerveen uit. "Het ei wordt dan afgewaardeerd en dat kost ons simpelweg een hoop geld."

Asielzoekers

Het aantal incidenten met asielzoekers in de treinen van Emmen naar Zwolle neemt weer fors toe. Het personeel van Arriva is er klaar mee, zo laat vakbond VVMC weten. Arriva zegt alle mogelijke maatregelen te hebben genomen en dat het nu aan de politiek is. Nikkie Smit van Arriva: "Voor meer maatregelen is nu echt de politiek aan zet."

Munitie

Een gekantelde vrachtwagen zorgt voor een gevaarlijke situatie in Huis ter Heide. De wagen vervoert munitie en die ligt na het ongeluk verspreid in de omgeving. Omwonenden moeten hun huis uit, de omgeving wordt afgezet. Pas op donderdag is alle munitie veilig opgeruimd.

Speelstad Oranje

Inwoners van Oranje zijn ongerust over de verkoopplannen voor Speelstad Oranje van ondernemer Hennie van der Most. Niet de oorspronkelijke nieuwe eigenaren, maar een vastgoedhandelaar uit Den Haag is degene die de sleutel ontvangt. En die gaat er mogelijk weer asielzoekers opvangen.

"Het is vooral de donderslag bij heldere hemel," vertelt Marco Gerritsen die als woordvoerder namens het dorp optreedt. "De huidige mensen worden weggedrukt. Een nieuwe aspirant-koper die alle voorrang krijgt van Van der Most. Maar wie is de nieuwe koper? Wat willen ze? Het geeft onrust. We horen plannen in de pers waarvan wij zeggen: dat willen we in elk geval niet."

