Eerste nederlaag voor GOMOS in 1F, VKW wint ruim van Noordster

VOETBAL - In de 1e klasse F is GOMOS tegen de eerste nederlaag van het seizoen opgelopen. In een turbulente wedstrijd tegen WVV was de thuisploeg in 1-0 te sterk. VKW won met 4-1 van Noordster.

GOMOS was voor vandaag de ongeslagen koploper in de 1e klasse F en WVV volgde op drie punten achterstand op de derde positie. Op het veld van de ploeg uit Winschoten werd om elke meter gestreden voor de overwinning en dat leverde een stortregen aan gele kaarten op. GOMOS kreeg genoeg kansen om op voorsprong te komen. In de tweede helft kreeg Robert Elsinga een gouden kans om de 1-0 te maken uit een strafschop. Een slap balletje werd echter eenvoudig gestopt in de rechterhoek. Elsinga tekende daarmee voor zijn tweede gemiste strafschop van het seizoen.

Niet veel later was het aan de kant van WVV wel raak. Vanuit een verre voorzet kon Rick Hansen helemaal vrij voor het doel komen. Hij liet doelman Melvin Koning vervolgens kansloos.

In de ultieme slotfase werd het harde spel van de thuisploeg alsnog bestraft met een rode kaart, maar dit kwam voor GOMOS te laat in de wedstrijd om er van te profiteren. De vrije bal die voortkwam uit de overtreding eindigde net naast de palen. Na afloop van de wedstrijd liet trainer Martin Drent zijn ongenoegen over de wedstrijd merken. "Dit was een teleurstellende middag en heeft niets met voetbal te maken," liet hij weten.

Ondanks de nederlaag blijft GOMOS wel koploper in de 1e klasse F. Die positie deelt de ploeg van Drent nu met WVV. GOMOS heeft nog een wedstrijd minder gespeeld (onafgemaakte wedstrijd tegen Germanicus) en het doelsaldo is nog beter.

VKW simpel langs Noordster

VKW uit Westerbork kende een verre van probleemloze middag op eigen veld, waar Noordster uit Oude Pekela op bezoek kwam. Vlak voor rust kwamen de bezoekers op het spiksplinternieuwe kunstgras op voorsprong en na de rust moest VKW met tien man verder na een rode kaart voor Durk de Jong. Desondanks rechtte VKW de rug en kwam het in de slotfase helemaal terug in de wedstrijd.

Een kwartier voor tijd scoorde Anjo Willems de gelijkmaker en in de laatste tien minuten zette Jeroen Welles zijn ploeg voor het eerst op voorsprong. In de ultieme slotfase gooiden Jonas Nijland en Leon Santema de wedstrijd definitief op slot.

Door de zege klimt VKW weer naar de vijfde plaats in de stand met 9 punten uit 5 wedstrijden.