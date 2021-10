Ook Alcides kan Hoogeveen niet stoppen

Ook Alcides kon vv Hoogeveen niet stoppen. De Meppelers namen nog wel een 1-0 voorsprong, maar de ploeg van trainer Nico Haak was op tijd bij de les en won, uiteindelijk vrij eenvoudig, met 5-1 en blijft koploper in de hoofdklasse A.

Be Quick 1887 won vanmiddag ook en staat, met zeven punten achterstand, tweede achter de Hoogeveners die 25 punten uit 9 duels haalden. Alcides staat zevende met 12 uit 9. De amateurs van Emmen wonnen vandaag van RKVV Velsen en staan twaalfde met 8 uit 8.

Alcides verdiend op voorsprong

Hoogeveen verloor twee weken geleden voor het eerst punten. Tegen De Zouaven werd er in eigen huis met 2-2 gelijk gespeeld. Alcides begon uitstekend aan de wedstrijd en maakte het de koploper lastig door vroeg te storen. De ploeg van trainer Wilko Niemer kreeg ook kansen, maar Marnix Jager en Leon Kooiker faalden oog in oog met doelman Stan Meekhof. Nadat Menno Heerkes uit voorzorg was gewisseld, sloeg de thuisclub toe. Brecht van Zomeren kopte raak uit een corner.

Lang kon Alcides niet genieten van de 1-0 voorsprong. Amper drie minuten later legde scheidsrechter Johan Jensch de bal op de stip. De voorzet van Noah Schuurman kwam op de uitgestrekte arm van Marnix Jager. De strafschop werd onberispelijk binnengeschoten door Kjelt Engbers (1-1).

Nog voor rust kwamen de gasten op voorsprong. Nadat Tom Heerkes al een goede kans had gemist, besloot de middenvelder van ruim twintig meter aan te leggen. Zijn poging belandde in de kruising, doelman Xander Jager kansloos latend. Hoogeveen verzuimde voor rust de 2-1 voorsprong nog verder uit te breiden, Jamai Kriekjes en Joost Screever waren slordig in de afronding.

Snelle rode kaart Okenge

Niemer bracht na rust Joy Okenge, maar de verdediger kon binnen drie minuten weer de kleedkamer opzoeken. Raphael Ngendakumana ontweek leep de buitenspelval en ging alleen op doelman Jager af. Okenge trok aan de noodrem en scheidsrechter Jensch kon niets anders dan de rode kaart trekken.

Hoogeveen speelde de numerieke meerderheid uitstekend uit en Noah Schuurman profiteerde amper drie minuten na de rode kaart door de 1-3 binnen te schieten. Alcides kwam er niet meer aan te pas en Jamai Kriekjes en Louis Vijfhuizen bepaalden de eindstand op 1-5.

Ondanks de achtste overwinning in negen wedstrijden wil Haak nog niet aan een kampioenschap denken. "We hebben in het verleden wel vaker een grote voorsprong gehad, die we in de tweede helft van het seizoen weggaven. Wie ons kan stoppen? Er zijn genoeg ploegen die het ons moeilijk hebben gemaakt. Alcides had na twintig minuten ook met 2-0 voor kunnen staan."