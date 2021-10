Nieuw watertransportsysteem voor de brandweer: Langere slangen en meer capaciteit

De eerste vuurdoop heeft het systeem al gehad. Het werd op 6 oktober gebruikt bij een grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw in Klazienaveen. "Alles verliep toen naar wens, zonder problemen", zegt René Rumph van korps De Wijk - Koekange. "Het was een mooie eerste inzet."

Meer water per minuut

Het systeem kan worden ingezet bij grootschalige branden in Drenthe, maar ook daarbuiten in de veiligheidsregio's IJsselland, Friesland of Groningen. "Sinds een paar jaar is Drenthe van de ondergrondse brandkranen af", legt Jos Schreur, van het korps De Wijk - Koekange, uit. "Dat betekent dat de meeste posten zijn uitgerust met een watertank. We halen dus geen kostbaar drinkwater meer uit het leidingwerk om branden te blussen. Daar gebruiken we tankwagens voor die meestal worden gevuld vanuit geboorde putten. Daarnaast gebruiken we bij hele grote branden oppervlaktewater."

En daar wordt dan het nieuwe systeem voor gebruikt. De brandweer haalt via een pomp water uit bijvoorbeeld een vaart of sloot en via slangen wordt dat water vervoerd naar de plek van de brand. Volgens Schreur heeft het nieuwe systeem een hoop voordelen ten opzichte van het oude.

"Het oude systeem was dertig jaar oud en technisch afgeschreven. Het nieuwe systeem heeft veel meer capaciteit. Het vorige systeem had een lengte van duizend meter en kon 4000 liter per minuut verpompen over een afstand van een kilometer. Het nieuwe systeem verpompt 8000 liter water per minuut over een afstand van 1500 meter. Daarnaast zitten er veel meer technische snufjes op, de waterdrukregeling gaat bijvoorbeeld automatisch, en de slangen zijn dikker.

1500 en 3000 meter

In Drenthe staan twee nieuwe systemen. In Vries en De Wijk - Koekange ligt het systeem met slangen van 1500 meter. In Coevorden ligt het systeem met een slanglengte van 3000 meter. De korpsen moesten worden getraind om met dit systeem te kunnen werken.

"We hadden het behoorlijk snel onder de knie", zegt Schreur. "Alleen je wil de snelheid erin hebben. Dus we trainen erop om binnen een kwartier als we ter plaatse zijn water bij de brand te hebben. Dus dan rekenen we de aanrijtijd plus tien minuten."

Natuurlijk hoopt de brandweer het grootwatertransport niet vaak te gebruiken, maar mocht het toch nodig zijn, dan werkt alles zoals het zou moeten. "Het is een supersysteem", zegt Schreur. "We zijn er hartstikke blij mee en we kunnen er goed mee werken."

