Levensliedjes over autisme en onzekerheid raken gevoelige snaar in Coevorden

Je moet het maar durven, jouw levensverhaal bezingen in een levenslied voor een volle zaal terwijl je geen professionele zanger bent. Zestien deelnemers deden dat gisteren en vandaag in de Hofpoortzaal in Coevorden tijdens de voorstellingen van 'Jouw leven is een lied waard!'.

"Het is een ervaring die we nooit zullen vergeten. Dat geldt voor iedereen die aan dit project heeft meegewerkt", zegt Saskia Kluwen, theaterdirecteur van Theater Hofpoort bij ZO!34.

Samen met medewerkers van de gemeente Coevorden vormde zij de werkgroep Levenslied en begeleidde zij de deelnemers. Vanaf februari werkten zij samen met de deelnemers, zangcoaches, een arrangeur en muzikanten om de voorstellingen te maken in het kader van Cultureel Coevorden.

Spiegel

Wilmar Janssen is één van de deelnemers die op het podium stond met haar levenslied Hey Mij. "Ik heb veel meegemaakt in mijn leven en daardoor ben ik nooit echt zelfverzekerd geweest. Maar door deze hele ervaring durf ik mijzelf weer in de spiegel aan te kijken en heb ik geleerd trots op mijzelf te zijn. Daar heb ik mijn levenslied over geschreven", vertelt Wilmar.

Ook jongste deelnemer Linda (16) heeft een een reden waarom zij zelfverzekerd op het podium staat. Voordat zij haar lied inzet vertelt zij aan het publiek: "Ik heb autisme, daar ben ik veel mee gepest vroeger. Maar ik laat me niet kisten, ik volg mijn dromen."

Tissues nodig

Zo heeft elk levenslied een bijzonder verhaal. "Sommige deelnemers zijn van zover gekomen, we zijn enorm trots op ze", zegt Kluwen. "Naast de stoeltjes in het publiek hadden we daarom doosjes met tissues neergezet, want die had het publiek echt wel nodig."

De deelnemers van het project zijn inmiddels gevraagd om volgend jaar tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei in Assen hun levenslied te komen zingen. Ook zijn er cd's te koop met de levensliedjes, alle opbrengsten gaan naar het goede doel Stichting Hero. "Als je er tien koopt, dan kun je je kerstboom ermee versieren. Het is maar een idee", grapt Kluwen.

Lees ook: