Palen moeten verkeersveiligheid rondom scholen in Coevorden vergroten

Het bedrag roept vragen op bij raadslid Sandra Katerberg van het CDA. In juli diende zij een motie in over het onderwerp verkeersveiligheid rond basisscholen. De motie werd gesteund door de hele gemeenteraad.

"We zijn blij dat het plan in de begroting is opgenomen, maar 25.000 euro per jaar voor 24 basisscholen in de gemeente lijkt niet voldoende geld voor het project. Dat is onze eerste indruk. Tijdens de komende vergadering, wanneer de begroting wordt besproken, willen we vragen hoe de gemeente tot dat bedrag is gekomen", zegt Katerberg.

Julie-accentpalen zijn gekleurde palen met een rood opgestoken hand. De palen worden geplaatst bij gevaarlijke punten aan een weg, vlakbij scholen. Kinderen en bestuurders moeten daar stoppen en extra opletten.

Herkenbare schoolzones

De gemeente geeft aan dat het geld is bedoeld om het gebied rondom de scholen herkenbaarder te maken als een schoolomgeving. "Dat doen we met opvallend schoolmeubilair. Dat zijn de Julie-palen en door bijvoorbeeld 'school' in of op het wegdek aan te geven. Dat kunnen we doen van het budget", aldus wethouder Jeroen Huizing.

De helft van de scholen in de gemeente zijn al voorzien van de Julie-palen. De andere helft wil de gemeente de komende drie jaar aanpakken wanneer het geld beschikbaar wordt gesteld. "Grotere maatregelen zoals drempels, plateaus of parkeerplaatsen realiseren lukt niet van dit budget. Dan praat je over andere (hogere) investeringen", zegt Huizing. "Andere mogelijkheden zijn bespreekbaar, alleen niet vanuit dit potje."

Drents Verkeersveiligheidslabel

De gemeente wil aankomende jaren naast de aanschaf van Julie-palen, graag aandacht vragen voor het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Dat is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in het schoolbeleid.

Voorbeelden daarvan zijn verkeerslessen op scholen, het geven van fietslessen, het meedenken van de ouderraad in een verkeersveiligheid werkgroep en werken aan een verkeersveilige omgeving.

"We kunnen wel nieuw schoolmeubilair plaatsen, maar dan moet er ook voor gezorgd worden dat er gebruik van wordt gemaakt. Dat heeft te maken met gedragsverandering en dat kan alleen maar samen met de scholen en de ouders", aldus Huizing.

De plannen van de begroting staan nog niet vast. Aankomende 4 en 9 november zal men debatteren over de nieuwe begroting van gemeente Coevorden.