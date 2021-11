Eerste nederlaag Actief, HODO en GOMOS, de wereld op z'n kop in Buinerveen

Jarenlang bungelde vv Buinerveen onderaan de ranglijst van de vijfde klasse en streed het mee om de titel 'slechtste club van Drenthe', maar dit seizoen is alles anders. Sterker nog, het is de wereld op z'n kop. Het elftal van trainer Willy Kral staat namelijk bovenaan in de 5e klasse D en won dit weekend voor de vierde keer op rij.

En dat deed Buinerveen ook nog eens met duizelingwekkende cijfers. In de thuiswedstrijd tegen JVV, uit Jipsingboertange, werd het 9-0. Roy Feiken (3), David Karabed (2), Bert Timmermans (2), Michel Dijksma en Ate de Vries zorgden voor de doelpunten.

Buinerveen heeft na vier duels twaalf punten. Naaste achtervolger is HHCombi, dat met 4-3 won bij GKC in Gasselte door onder meer twee goals van Julian Otten.

Waar Buinerveen en HHCombi hun ongeslagen status behielden, daar raakten GOMOS (1F), Actief (3B) en HODO (3D) die status kwijt.

1F

In de 1e klasse F is GOMOS tegen de eerste nederlaag van het seizoen opgelopen. In een turbulente wedstrijd tegen WVV was de thuisploeg met 1-0 te sterk. Onnodig, want in de tweede helft kreeg de ploeg uit Norg een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Richard Elsinga mocht een strafschop nemen, maar zag die gekeerd worden door de doelman van WVV. Niet veel later scoorde WVV wel, via Rick Hansen.

Ondanks de nederlaag blijft GOMOS wel koploper, met nu 12 punten uit 5 duels. WVV staat nu tweede, met 12 uit 6.

2L

In de 2e klasse L kwam het meeste spektakel uit de wedstrijd Lewenborg - WKE'16. In Groningen eindigde het duel in 4-4. WKE'16 kwam nog op voorsprong, maar nog voor rust was het 3-1 voor de thuisclub. Nadat de Emmenaren in de tweede helft terugkwamen tot 3-3 leek Lewenborg alsnog de zege te pakken, maar in de absolute slotfase werd het toch nog 4-4.

Rolder Boys en Valthermond kwamen in Rolde tot veel kansen, maar niet tot een zege: 1-1. Lees hier het verslag van dat duel.

In deze 2e klasse L won Annen met ruime cijfers van Nieuw Buinen, dat na dit weekend hekkensluiter is. Het werd 4-1 voor de gasten. Pim Veltink maakte er twee voor de roodhemden.

Koploper GVAV-Rapiditas was dit weekend vrij en blijft dus steken op 15 punten uit 5 duels. ASVB en Valthermond volgen met 10 uit 5, terwijl WKE'16 op 9 uit 5 op plek 3 staat.

3B

Actief uit Eelde was tot dit weekend nog zonder puntenverlies, maar ging op eigen veld onderuit tegen SVZ. De formatie uit Zeijen won met 2-3. Joost de Rooij werd diep in de tweede helft de matchwinner voor de gasten, die op dat moment al met een man meer op het veld stonden na een rode kaart voor de thuisclub.

Muntendam is de nieuwe koploper in de 3e klasse B, met 14 punten uit zes duels. Daarachter volgen drie clubs met 12 uit 5: Actief, SVZ en Forward.

3C

CEC boekte dit weekend de eerste competitiezege van het seizoen. Na vier nederlagen op rij werd er op eigen veld met 1-0 gewonnen van Sellingen. Nick Veenstra scoorde al vroeg de enige treffer van de wedstrijd.

In deze klasse gaat Musselkanaal aan de leiding, met 13 uit 5. HOC (Exloo/Odoorn) volgt op één punt en Twedo op twee punten.

3D

Een daverende verrassing in de 3e klasse D, waar het nog ongeslagen HODO verloor van hekkensluiter Raptim. Bart Stroeve en Jurre Sipma scoorden voor de ploeg van trainer Jan Wielink.

HODO blijft wel koploper in deze klasse, met nu 13 punten uit 6 wedstrijden. Raptim staat na de zege voorlaatste, één punt boven Oranje Zwart uit Wanneperveen.

4A

Havelte en Wacker bleven beide foutloos in de 4e klasse A. Havelte versloeg Donkerbroek met 6-2 en Wacker (De Wijk) won met 4-2 bij De Blesse. Beide Drentse ploegen hebben na zes wedstrijden 16 punten.

4C

Bareveld heeft het zwaar in de 4e klasse C, maar was na vier nederlagen op rij dichtbij het eerste punt. Zover kwam het niet bij Wedde. Het duel eindigde in 4-3. Eext wacht in deze klasse ook nog op de eerste overwinning, maar blijft na de 6-1 nederlaag tegen medekoploper PJC steken op 1 punt.

Gieterveen kreeg een flink pak rammel van MOVV. De topper (nummer 1 tegen 3) eindigde in 6-0. MOVV en PJC hebben nu 15 punten uit 6 duels, Gieterveen volgt met 12 uit 6.