Meppel wil pandjesbazen op woningmarkt uitsluiten met motie

Dat blijkt uit een ingediende motie. Daarin concludeert het drietal partijen dat de woningmarkt in Meppel, net als in de rest van Nederland, oververhit is. "Daarom willen we het opkopen van woningen door verhuurders en speculanten aan banden leggen", licht Elisabeth Bakkenes van Sterk Meppel toe.

Als het plan aangenomen wordt door de gemeenteraad komt er een contract met de bouwers. Zij mogen woningen tot de prijs van 355.000 euro dan alleen verkopen aan mensen die er zelf gaan wonen. Daarmee worden speculanten en pandjesbazen uitgesloten en is er minder concurrentie voor de Meppelers.

Eerste stap

Bakkenes: "Het is vooral belangrijk bij betaalbare woningen zodat we jongeren en mensen met een kleinere portemonnee beschermen. Daar moet de concurrentie zo eerlijk mogelijk gemaakt worden. Wellicht komt er later nog iets voor duurdere woningen."

Omdat een zelfbewoningsplicht voor alle woningen lastig in te voeren is, richt het plan zich eerst op nieuwbouw. "Dit is de eerste stap", vervolgt Bakkenes. "Het is wettelijk mogelijk om een afspraak te maken met de ontwikkelaars en bouwbedrijven die zelfbewoning verplicht maakt. Dat gebeurt bij de verkoop van onze bouwgrond. Het zorgt niet voor extra werk voor de gemeente. De ontwikkelaar moet zelfbewoning in de gaten houden."

50.000 euro boete

De motie wordt volgende week donderdag behandeld in de gemeenteraad. "Dit valt makkelijk te regelen", vertelt Bakkenes. "Buurgemeenten zoals Staphorst of Zwolle doen het al. We hoeven het niet zelf uit te vinden. Ga daar even kijken en je hebt het zo voor elkaar."

Bakkenes mikt op invoering vanaf 1 januari. Nieuwbouwwoningen mogen dan de eerste vijf jaar niet eigendom worden van een verhuurder. Overtreding van de zelfbewoningsplicht kan toch hoge boetes leiden. In 2019 kreeg een inwoner van Amstelveen een boete van 50.000 euro, omdat zij niet heeft voldaan aan de zelfbewoningsplicht. Dat bepaalde de rechtbank.

