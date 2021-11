Stemronde Zoek het uit!: Typisch Drentse gerechten of de namen van koekjes?

Breng je stem uit op de vraag waarvan jij graag het antwoord wil weten. Of als je zelf een vraag heb, scroll dan naar beneden en stel 'm daar.

Typisch Drentse gerechten

Wat zijn nou écht typisch Drentse gerechten? Zijn die er eigenlijk wel? Wil je dat we in de Drentse kookpotten duiken om dit uit te zoeken, stem dan op deze vraag.

Koekjesnamen

Gangmakers, mariakaakjes, mergpijpjes, kano's. Wie verzint al die bijzondere namen voor koekjes? Twee mensen uit Emmen worden al beroerd van al die koekjes die ze naar binnen gewerkt hebben, maar de vraag waar die namen vandaan komen hield ze toch zodanig bezig dat ze besloten hem in te sturen naar Zoek het uit!. Ook benieuwd? Stem dan op deze vraag.

Vorige ronde

In oktober kon je stemmen op vragen over wat duurder is, begraven of cremeren, en over wie de ereburgers van Assen zijn. De vraag Wat is duurder, cremeren of begraven? heeft met 74 procent van de stemmen gewonnen. Deze vraag gaan we dus uitzoeken. De vraag Hoeveel ereburgers heeft Assen eigenlijk en wie zijn dit? laten we voorlopig even voor wat het is.

Zoek het uit!

Heb je zelf een vraag voor ons om uit te zoeken? Stuur die dan hieronder in: