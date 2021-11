Koffiefabriek Drents Bakkie komt op stoom: van bonen naar banen

Voor de zomer huisde Drents Bakkie nog in de voormalige vogelkooi in het Rensenpark. In het nieuwe onderkomen - een fabriekshal op industriepark Bargermeer - zijn het aantal vierkante meters van 70 naar 300 gegaan. Haak is er maar wat blij mee. "Super, we hebben in een klap meer ruimte dan voorheen." Broodnodig, want op de oude locatie begon het jasje aardig te knellen.

Drents Bakkie is opgericht onder de paraplu van Toolbox, dat projecten opzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer naar een baan te begeleiden. In totaal werken er dertien mensen bij Drents Bakkie, van wie één vast. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het branden van koffie en het inpakken en de distributie ervan.

'Aan de pruttel'

"Op deze locatie kunnen wij de productie in een klap verhogen van 600 naar 4.000 kilo bonen in de maand. Met die hoeveelheid kunnen we doorgroeien naar zeven banen." Haak verwacht dat aantal tegen het einde van 2022 te kunnen realiseren. "Ik ben ervan overtuigd dat we dat gaan redden."

Met die groei is rekening gehouden. "Met de pandeigenaar hebben we al besproken om in dat geval twee aangrenzende ruimtes - goed voor nog eens honderd vierkante meter - er bij aan te trekken. "De orders stromen binnen, maar we zijn er nog niet. Groei is ook nodig om eerst rendabel te worden. Geef het een jaar voordat we goed aan de pruttel zijn."

Stroopwafels en drooglikeur

De toekomstige banen zitten 'm vooral in het inpakwerk en de distributie. In het hoofd van Haak buitelen er volop nieuwe ideeën voor meer banen. "Het inpakken van koeken en gebak voor een ander bedrijf hebben we al op ons genomen. We hopen volgend jaar ook een drooglikeur op de markt te brengen." Met stroopwafelfabrikant Kevin Mooibroek is het inmiddels ook tot een samenwerking gekomen. "Een deel van de koeken gaan we hier maken."

Open huis

Wie een indruk wil opdoen van Drents Bakkie, kan langskomen op zaterdag 6 november tijdens de Open Bedrijvendag. "Iedereen mag langskomen om te zien hoe we koffie branden. Het proeven van onze koffie hoort er ook bij, natuurlijk."

(Tekst gaat verder onder de video)