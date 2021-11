Diefstal van trekker-accu dwarsboomt werkzaamheden Belevingsbos Noordscheschut

Het zit de vrijwilligers van het belevingsbos in Noordscheschut niet mee de afgelopen tijd. Eerder dit jaar zijn verschillende speelobjecten vernield in het bos. Afgelopen vrijdag hebben dieven de gereedschapscontainer van de werkgroep opengebroken en verschillende spullen gestolen.

"Dat iemand denkt dat je zomaar spullen van een ander kunt jatten. Het gaat er bij mij niet in", vertelt een teleurgestelde Paula Benjamins. Zij is coördinator van de werkgroep met vrijwilligers. Onder andere de accu van de trekker, een jerrycan met diesel en een doos met werkhandschoenen zijn gestolen. "De vrijwilligers zijn er nog sneu van."

'Laat ze maar eens werk zoeken'

Om de container te openen moesten de dieven vier sloten openbreken. Vervolgens zijn verschillende kabels in de trekker doorgeknipt om de accu los te krijgen. "Die kan dus niet meer gebruikt worden", vervolgt Benjamins. "We kampen met omgevallen bomen die op het pad liggen in het bos. Die kunnen we wel in stukken zagen, zodat ze niet meer in de weg liggen. Maar weghalen lukt dus niet."

De werkgroep deelde het nieuws via Facebook. Er werd veelvuldig gereageerd op het nieuws. "Laat ze maar eens werk zoeken is een opmerking die veel voorbijkomt", lacht de coördinator. "Nou dat hebben de dieven gelezen, want ze hebben een doos met werkhandschoenen meegenomen. Het is te bizar voor woorden."

'Geen cent in de spaarpot'

De werkgroep is afhankelijk van subsidies en giften. Een reparatie van de trekker lijkt daarom geen optie. "Dit heeft veel impact op ons. Het bos houden we netjes zodat anderen er gebruik van kunnen maken", gaat Benjamins verder. "Een hard gelag, want we hebben geen cent in de spaarpot."

Via Facebook heeft een weldoener zich gemeld die trekker wil repareren. Gratis en voor niks. "Daarover lopen de contacten. We zijn natuurlijk hartstikke blij dat iemand ons wil helpen."

Camerabeelden

De werkgroep heeft het bos in bruikleen van de gemeente. Als er problemen zijn die te maken hebben met diefstal of vandalisme dan doet de gemeente aangifte. "Het is nog even afwachten wat daar uitkomt", legt Benjamins uit. "We hebben wel de wijkagent alvast ingelicht."

Met het bericht op Facebook hoopt de werkgroep dat mensen die iets hebben gezien zich melden. "Wie weet zijn er mensen met een deurbel met zo'n camera. Het zou natuurlijk mooi zijn als we kunnen zien wie dit heeft gedaan."

Vernielingen

Eerder dit jaar werd het Belevingsbos nog geteisterd door vernielingen. Bomen werden uit de grond getrokken en speelobjecten vernield. Het boter-kaas-en-eierenbord moest het regelmatig ontgelden. Daarom is er een hufterproof-variant gemaakt. Het oude spel had een ronde plaat met vakken waar je een steentje op kon leggen. De nieuwe versie is gemaakt van blokken waar een ijzeren stang doorheen zit.

