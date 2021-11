RTV Drenthe sluit het jaar af met de Drentse 1000

Je kunt je lijst met jouw favoriete nummers aller tijden vanaf 19 november inzenden via drentse1000.nl, waar later ook meer informatie over de hitlijst te vinden is.

Van Skik tot The Rolling Stones

Is Op Fietse de gedoodverfde nummer 1 of leggen de mannen van Skik het in deze Drentse hitlijst af tegen wereldwijd bekende bands als Queen, The Rolling Stones en The Beatles? Wordt Daniel Lohues de Drentse artiest die het meest terug te vinden zal zijn in de hitlijst, of gaat Mooi Wark met die eer strijken? En hoe gaan Leon Moorman en Hannah Mae het doen? De keuze is aan jou.

Want welke nummers in deze lijst terechtkomen bepalen de lezers, luisteraars en kijkers van RTV Drenthe. Dat kan tijdens de stemweek voor de Drentse doezend. Deze stemweek is van vrijdag 19 tot vrijdag 26 november geopend.

Drentse 1000 Café

Van 25 tot en met 31 december trappen we de Drentse 1000 elke dag af om stipt 6.00 uur en gaan we door tot 18.00 uur. De hitlijst is daarnaast niet alleen te beluisteren via Radio Drenthe, maar de presentatie ervan vanuit ons Drentse 1000 Café is ook live te bekijken via Dag TV. Je kunt tijdens de laatste week van het jaar zelfs een bezoek brengen aan het Drentse 1000 Café, maar daarover wordt later meer bekend.

Nog even geduld totdat de stemweek opent. Nog achttien dagen om goed na te denken welke nummers er op jouw lijst komen te staan.