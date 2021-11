Hoogeveen heeft er bijna vijftigduizend bomen, planten en bollen bij

"We hebben al heel veel groen de grond ingekregen", vertelt Loof enthousiast. Een deel ervan is pas volgend jaar zichtbaar. "In het Hoogeveense park Dwingeland bijvoorbeeld zijn volop zaadmengels ingezaaid zodat het volgend jaar prachtig kan bloeien. Ook de oever rondom de vijver is helemaal ingezaaid zodat het straks een mooie wilde oever wordt."

Zaaien voor insecten

Loof grijpt haar kans om op allerlei momenten in het jaar de Hoogeveners aan het werk te krijgen. Zo ook tijdens de Nationale Zaaidag die in april werd gehouden, waardoor er nu in het najaar nog steeds kleur in het park is. "Tijdens deze dag hebben we samen met basisschoolleerlingen de boomspiegels van het park ingezaaid. Zo krijgen we meer kleur in het park en we zaaien natuurlijk ook voor de bijen en vlinders. Het heeft het hele jaar gebloeid hier en dat vind ik hartstikke mooi."

(Tekst gaat verder onder de video)

Bewustwording

Hoogeveen staat in de top tien van meest versteende tuinen. "En dat zegt al genoeg", verzucht Loof. "Persoonlijk vind ik dat er veel te weinig bomen zijn." Loof hoopt dat meer mensen zich bewust worden van de betekenis van meer groen. "Voor het welzijn van mensen is een groene omgeving heel erg belangrijk."

Meewerken aan de groene droom? Mail dan naar droomvanivn@gmail.com.

Lees ook: