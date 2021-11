Jonge brandstichter restaurant in Exloo gaat in hoger beroep

De 18-jarige jongen uit Exloo die in zijn woonplaats brand stichtte bij het restaurant Toby's Steakhouse, gaat in hoger beroep. De rechtbank in Assen veroordeelde hem tot anderhalf jaar jeugddetentie, waarvan één jaar voorwaardelijk. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Advocaat Meindert Doornbos tekende namens de 18-jarige hoger beroep aan. De jongen zit in het examenjaar van zijn opleiding en is bezig met een behandeltraject. "Een celstraf doorkruist dit en dit zal de jongen te zwaar treffen", zei Doornbos. Volgens hem zijn er alternatieve sancties die even doeltreffend zijn, wanneer het gaat om vergelding. Hij opperde bijvoorbeeld elektronisch toezicht of een werkstraf met een langere voorwaardelijke celstraf als stok achter de deur.

Pal naast het woongedeelte

Een bijgebouw van het restaurant vatte in de nacht van 27 juni vlam. Het gebouw stond pal naast het steakhouse, waar ook de ondernemer en zijn gezin sliepen. De vrouw des huizes werd wakker en meende dat ze lekkage hoorde. Toen ze op onderzoek uitging, zag ze de vlammen uit het bijgebouw komen. Haar man hield de boel nat met een tuinslang, waardoor de vlammen niet oversloegen naar het restaurant.

Film van de brandstichting

De brandstichter werd dezelfde nacht nog aangehouden. Getuigen zagen hem op een scooter bij de brand wegrijden en gaven zijn naam door aan de politie. De jongen had bovendien een film gemaakt van zichzelf, toen hij de boel in brand stak. Hij heeft een tijdlang in het restaurant gewerkt en had ruzie met de zoon van de horecafamilie, verklaarde hij later. De schade bedraagt ruim 340.000 euro en is momenteel vooral een verzekeringskwestie.

De jongen loopt in afwachting van het hoger beroep vrij rond. Hij wordt door jeugdreclassering begeleid en moet zich aan een alcoholverbod houden en hij mag geen contact opnemen met de restauranteigenaar.

