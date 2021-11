PVV-fractievoorzitter Emmen: 'We zijn niet extreemrechts'

Fractievoorzitter Edwin Rixtum van de PVV in Emmen benadrukt dat zijn partij volgens hem geen extreemrechts karakter heeft. "Daar nemen we afstand van. We zijn niet extreemrechts en dat imago hebben we volgens mij ook niet gehad."

Hij reageert daarmee op uitspraken die Bert Vorenkamp - die namens de PVV in Provinciale Staten van Drenthe zit - eerder in de media deed. In oktober maakte Vorenkamp bekend dat de PVV niet verder wil met de huidige gemeenteraadsleden in Emmen. Naast Rixtum zijn dat Tom Kuilder en Sonja Rixtum. Laatstgenoemde is de vrouw van Edwin Rixtum, die ook in Provinciale Staten zitting heeft. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart komt er een compleet nieuwe club, aldus Vorenkamp.

Volgens het Statenlid hebben er zich in de afgelopen veel 'betreurenswaardige zaken' voorgedaan. Ex-raadslid Martijn Storm en huidig raadslid Tom Kuilder werden veroordeeld voor het respectievelijk doen van een valse aangifte en het stalken van een ex-vriendin. Kuilder deelde op Twitter verder enkele berichten met rechtsextremistisch karakter.

Dat laatste zat Vorenkamp dwars. Hij gaf aan een ander imago te willen. "We zijn niet extreemrechts. Geert Wilders is dat ook niet", zo zei Vorenkamp eerder.

Nooit gehad

Rixtum liet weten zich niet te herkennen in dit beeld. "In het begin van onze raadsperiode hebben we hier wel mee te maken gehad", verwijzend naar de tweets van Kuilder. "Maar volgens mij hebben we dat imago echter nooit gehad", zo vertelt Rixtum bij ZO!34.

De fractievoorzitter, die zijn opmerkingen kenbaar maakte tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Emmen, liet weten dat de hele gang van zaken zijn weerslag op hem heeft gehad. "We hebben ons daarom niet kunnen voorbereiden op deze vergadering. Wel zijn we aanwezig."

