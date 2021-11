PRO Emmen geeft weer les op school met ingestorte gevel

Het pand van de middelbare school aan de Ullevi was sinds 21 oktober gesloten, toen een deel van de gevel instortte. Het overgebleven gedeelte bovenin het pand bleek ook onstabiel. Maar thuiswerken is nu niet meer nodig. Leerlingen en medewerkers mogen weer gewoon naar school.

'We vertrouwen erop dat het veilig is'

Teamleider Koen Verweij maakt zich geen zorgen over het gebouw: "De schade zit aan de buitenkant van het gebouw en de inspectie is zorgvuldig gedaan. Daar vertrouwen we op." Om het blok worden vangnetten gespannen, om zo uit voorzorg eventueel vallende brokstukken tegen te houden. De stoep om de school is afgesloten met hekken. Ook is de hoofdingang afgesloten en is de nooduitgang verplaatst.

Verweij was bang dat de school langer dicht moest blijven, maar het blijft dus maar bij een week. Deze week wordt het schaderapport opgesteld en daarna wordt bekeken wat er aan herstelwerkzaamheden moet gebeuren.

Na de instorting moesten de docenten snel schakelen, want de leerlingen konden niet op school les krijgen. "Dankzij de lockdowns door corona wisten we hoe we het thuiswerken moesten inzetten", vertelt Verweij.

Praktijklessen op school

Toch is het thuiswerken op een praktijkgerichte school niet altijd handig. Zesdejaars leerling Emanuel van der Putten was vanochtend ruim voor zijn eerste lesuur aanwezig: "Ik heb vandaag metaalbewerking, dat moet eigenlijk wel op school. Vorige week liep ik vooral stage, dus heb ik er niet heel veel last van gehad."

