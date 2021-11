Corona in Drenthe: 193 nieuwe positieve testuitslagen

Het zijn er iets meer dan gisteren, toen er 163 positieve uitslagen bij kwamen. Het aantal van vandaag ligt boven het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen kwamen er dagelijks gemiddeld 160 nieuwe gevallen bij. In de afgelopen 24 uur zijn verder geen ziekenhuisopnames of sterfgevallen gemeld.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 01-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1742 (+6) 8 21 Assen 4834 (+23) 73 15 Borger-Odoorn 1964 (+2) 34 15 Coevorden 3662 (+14) 61 32 Emmen 11109 (+50) 192 84 Hoogeveen 5805 (+22) 85 42 Meppel 2909 (+13) 35 30 Midden-Drenthe 2479 (+5) 39 31 Noordenveld 2195 (+7) 35 26 Tynaarlo 2100 (+9) 26 25 Westerveld 1246 (+16) 19 21 De Wolden 2444 (+25) 37 26 Onbekend 82 (+1) 0 0

Landelijk

Het RIVM heeft tussen gisterochtend en vanochtend 7.744 meldingen van positieve coronatests gekregen. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 19 juli. Het gemiddelde stijgt daardoor voor de 32e dag op rij.

Het dagcijfer ligt wel iets lager dan in de afgelopen dagen, maar dat is gebruikelijk voor maandagen. Dat komt doordat in de weekenden minder mensen naar een GGD-teststraat gaan om zich te laten testen. In de weekenden zijn wel toegangstesten van mensen die naar een restaurant, café, theater of bioscoop willen gaan, maar die testen brengen niet veel besmettingen aan het licht. In de loop van de week loopt het aantal GGD-testen op en dan stijgt ook het aantal positieve testen.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 52.006 positieve tests. Voor het eerst sinds 24 juli komt dat weektotaal boven de 50.000 uit. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 7.429 positieve tests per dag.

Volgens de NOS maakt het kabinet morgenavond tijdens een persconferentie bekend dat de mondkapjesplicht terugkeert. Ook wordt de coronapas op meer plekken ingevoerd en moeten werknemers toch weer meer thuis werken.