Deur weer open voor Vlucht Voorwaarts: gesprekken met gemeente over subsidie

"Zonder geld van de gemeente houdt Vlucht Voorwaarts op te bestaan. En we willen zo graag door", zei oprichter Rudolf Setz tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Assen. Setz geeft aan al in contact te zijn met partijen die een bedrag beschikbaar willen stellen aan de verenging. Alleen doen deze ondernemers en donateurs dat niet als de gemeente het project helemaal loslaat.

Geen harde toezeggingen

Vlucht Voorwaarts vraagt de gemeente 75.000 euro om te kunnen blijven bestaan. Daarnaast zoekt de stichting andere cofinancieringspartijen die samen 30.000 euro willen bijdragen. Met de 105.000 euro kan de stichting haar werk voortzetten en bezuinigen op onder andere personeel. "75.000 euro klinkt veel en het is ook serieus geld. Maar om het professioneel en goed aan te pakken, is een minimale bijdrage van de gemeente nodig", zegt Setz.

Er zijn nog geen harde toezeggingen gedaan door de gemeente, maar Broekema wil wel verder in gesprek met Vlucht Voorwaarts over de toekomst. Broekema ziet dat Vlucht Voorwaarts een aantal mooie en belangrijke successen heeft geboekt in de Asser samenleving. "Nu ligt er een nieuw plan en als college zien we daar kansen in. We gaan doorpraten en kijken naar mogelijkheden."

Nieuwkomers helpen

Vlucht Voorwaarts helpt nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond in Assen om te integreren. Dit doen ze via trainingen, projecten en met behulp van coaches en maatjes. Het doel is om verbinding te maken tussen verschillende culturen. Per jaar zijn er 300 mensen betrokken bij de stichting.

Sinds de oprichting van de stichting in 2016 wordt deze financieel ondersteund door de gemeente. Jaarlijks kreeg de stichting een subsidie van 140.000 euro. Het college van B en W heeft eerder besloten om voor volgend jaar geen subsidie te geven, omdat het de stichting niet is gelukt om financiering van andere partijen te krijgen, zodat de subsidie van de gemeente omlaag kan. De stichting is dus volledig afhankelijk van de gemeente.

Verschillende partijen in de gemeenteraad vonden dit onterecht. De ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA, CDA en LijstDeen vroegen het college om nogmaals het gesprek aan te gaan met de stichting om alle mogelijkheden te bespreken.

