Assen komt met plan van aanpak om energiearmoede te voorkomen

Assen wil in eerste instantie beginnen met vijftig kredieten, samen goed voor 125.000 euro, te regelen door de Gemeentelijke Kredietbank in Assen (GKB). Volgens het college lijkt een bedrag van 2500 euro 'wellicht klein', "maar voldoende voor het isoleren van de meeste spouwmuren en vloeren."

Isolatiebrigades

Het college van burgemeester en wethouders komt met het plan van aanpak, na vragen uit de raad. De VVD wilde weten wat Assen met de fors stijgende energielasten doet aan het stimuleren van isolatiemaatregelen en of er ook lokale isolatiesubsidie komt. ChristenUnie en SP willen graag 'isolatiebrigades' de wijken insturen. Die zouden volgens de partijen dan op pad moeten met informatie over isoleren, subsidies en andere financieringsmogelijkheden, te beginnen bij de slechtst geïsoleerde huizen.

Het college wil op 1 januari beginnen met het Plan van Aanpak tegen energiearmoede. Buurtwerkers vormen hierin een belangrijke schakel. Zij kennen het beste de gezinnen in de wijken waar het probleem van energiearmoede dreigt of al bestaat. Zij gaan met de bewuste mensen in gesprek over de energiebesparingsmaatregelen en die kunnen helpen om de energierekening te verlagen.

Energiecoaches

Via de buurtwerkers komen dan vervolgens energiecoaches over de vloer, die kosteloos advies geven over eenvoudige maatregelen als ledlampen, tochtstrips, en radiatorfolie. "Deze kleine ingrepen hebben direct effect op de energierekening. Hiermee wordt het zaadje geplant voor andere vormen van energiebesparing", aldus het college.

Omdat het van belang is dat het advies ook daadwerkelijk wordt opgevolgd, kijkt het college nog naar een aanvullend aanbod in de vorm van een isolatiebrigade. Die moet de kleine energiebesparende producten vervolgens leveren en de ingrepen ook uitvoeren.

Energieadviseur

Ook wil Assen kosteloos een maatwerkadvies laten geven door een energieadviseur. Die kijkt specifiek naar de energiestatus van een huis, de staat van onderhoud en wat er allemaal nodig is om energie te besparen, zoals isolatie van spouwmuur, dak, vloer en ramen. De advieskosten neemt de gemeente voor haar rekening, wat neerkomt op 250 euro per adviesbon.

Verder wil Assen kijken of minderdraagkrachtige huishoudens een aantrekkelijk collectief aanbod kunnen krijgen verduurzaming van hun woning. Het gaat onder meer om isolatie, een collectief aanbod voor duurzaam witgoed en inkoopacties van zonnepanelen. "Daarbij zullen we vooral proberen deze goed toegankelijk te maken voor deze doelgroep, met bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van subsidie, of lease-oplossingen, waardoor ze niet zelf hoeven te investeren."

Aanbod sociaal krediet

Verder moet een sociaal krediet bij de Gemeentelijke Kredietbank de nodige energiebesparing beter bereikbaar maken voor minderdraagkrachtige woningbezitters. Een deel van hen valt volgens de gemeente af voor leningen voor energiebesparingsmaatregelen, omdat ze niet kredietwaardig genoeg zijn. Een alternatief is dan een sociaal krediet van 2500 euro. De GKB Assen staat hiervoor open en biedt deze dienst ook al in de gemeente Hardenberg aan.

Bij het aanbieden van dit krediet moet een buurtwerker wel eerst doorspreken of het verstandig is voor een huishouden om dit krediet aan te vragen. "Om te zien of de investering voldoende verlaging van de energierekening oplevert, maar ook om te bepalen of het aangaan van deze schuld past bij de situatie van het betreffende huishouden. We willen niet dat dit krediet stress oplevert of contraproductief werkt bij het oplossen van de schulden", aldus het college.

Ook huurders helpen

Naast particuliere woningbezitters, wil Assen ook huurders in energiearmoede helpen bij verduurzaming van hun woning. De gemeente voorziet dat hun energierekening omlaag zal gaan door nog komende verduurzamingsoperaties van de woningbouwcorporaties. Maar omdat het soms nog jaren kan duren voordat bepaalde woningen of straten aan de beurt zijn, wil de gemeente in overleg met organisatie Mijn Buurt Assen en de corporaties bespreken wat nu al mogelijk is. Daarbij wil ze kijken wat minderdraagkrachtige huurders zelf kunnen besparen door gedragsverandering en simpele ingrepen.