Meppeler sportschool werkt met tegenzin mee aan coronapas: 'Ik kan niet anders'

Het ziet ernaar uit dat straks op meer plaatsen een QR-code moet worden gescand voor toegang. Het kabinet maakt dat volgens de NOS morgen bekend. Onder meer in dierentuinen, musea, en sportscholen moeten bezoekers voortaan testen op vaccinatie of een positieve test. Hans Vos, eigenaar van sportschool Pure Power Gym in Meppel, denkt er het zijne van.

"Het heeft er niet echt mee te maken of ik het zelf zie zitten, want het is iets wat moet. Als ik het niet doe krijg ik een dwangsom opgelegd of sluiten ze m'n zaak", reageert Vos, die het wel en wee in zijn sportschool na de coronamaanden juist weer een beetje op orde heeft. De kont tegen de krib gooien vindt hij dan ook moeilijk. "Ik vind het eerlijk gezegd erg dat het moet, maar ik kan niet anders."

Met frisse tegenzin

Het scannen van een QR-code zegt iets over de privacy van mensen "en daar heb ik als sportschoolhouder helemaal niets mee te maken", vindt Vos. Wat hem betreft waren er andere maatregelen opgelegd om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. "Vooral omdat inmiddels is gebleken dat gevaccineerde mensen net zo besmettelijk zijn als niet-gevaccineerde mensen. Ik vind deze maatregelen niet leuk, maar ik hou me er met frisse tegenzin toch aan omdat ik de sportschool open wil houden."

Ook met collega-sportschoolhouders had Vos het al even over het laten zien van de coronapas, een maatregel die dinsdagavond waarschijnlijk wordt bevestigd tijdens de coronapersconferentie. Volgens hem staan ook zijn collega's erin zoals hij, al vindt hij toegeven aan het laten zien van een coronapas wel een moeilijke afweging.

"De helft van het klantenbestand van mijn collega-sportschoolhouders en mij bestaat uit niet gevaccineerde mensen die verder kerngezond zijn. Bovendien, als je niet fit bent ga je toch niet sporten? Als je binnen loopt te snotteren word je al weggestuurd. Wij nemen geen enkel risico."

Spelletje

Vos noemt het laten scannen van een QR-code dan ook "Overtrokken". Sporters die bij Pure Power Gym willen sporten, geven volgens hem bij de inschrijving al aan dat ze zich altijd houden aan bepaalde voorwaarden. Hij vindt dat het tijd is dat het kabinet een manier vindt om een samenleving te creëren mét covid, in plaats van het opleggen van de ene na de andere maatregel om het virus uit te bannen. "Je krijgt het idee dat er op deze manier een heel ander spelletje gespeeld wordt", besluit hij.

