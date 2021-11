Hoogeveen krijgt een 'aimabele man' als gemeentesecretaris

Normaal gesproken is de benoeming van een gemeentesecretaris iets wat weinig opzien baart. Maar in Hoogeveen ligt dat anders, want wie in deze gemeente aan de slag gaat als gemeentesecretaris, komt voor een fikse uitdaging te staan.

Enerzijds krijgt de gemeentesecretaris te maken met een gemeente die moet opklimmen uit een diep financieel dal en anderzijds moet die leiding geven aan de vernieuwing van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Op die post heb je dus een capabel iemand nodig. Hoogeveen stelt per 1 januari 2022 Jelmer Mulder aan als gemeentesecretaris. Is hij de juiste persoon voor deze functie?

Wat Rika Pot betreft is hij dat zeker: "Met deze man heeft Hoogeveen een geweldige kandidaat binnengehaald." Pot was burgemeester in Appingedam toen Mulder daar gemeentesecretaris was van 2010 tot 2016. Als iemand hem goed kent, is zij het wel. "Wij hebben met veel plezier samengewerkt. Hij was een uitstekende gemeentesecretaris voor mij en het college. Mulder is een kundige en plezierige man om mee te werken. Hij is een verbinder, evenwichtig in zijn advies en hij kan goed leiding geven aan de ambtelijke organisatie", zegt ze.

Ervaring met samenwerkende gemeenten

Verder benoemt Pot dat Mulder iemand is met visie en dat het een toegankelijke en aimabele man met humor is. Ze noemt het een zeldzame eigenschap dat het iemand is die het punt op de horizon goed in de gaten houdt. En ook belangrijk: Mulder kan goed omgaan met bestuurlijke gevoeligheden. Ze moet diep graven om iets negatiefs te bedenken. Als ze dan toch iets moet noemen? "Zijn kracht is niet om bovenop een zeepkist te gaan staan."

Ervaring met samenwerkende gemeenten heeft hij volgens Pot ook. Appingedam is met 12.000 inwoners een kleinere gemeente, maar heeft een samenwerking onderzocht tussen vier gemeenten met een inwonertal van 60.000. Uiteindelijk ging Appingedam op 1 januari 2021 op in de gemeente Eemsdelta met 46.000 inwoners. "De discussie daarover heeft Mulder volop meegemaakt. Hij heeft de structuur helpen vormgeven en veel van de processen rondom die fusie getrokken", aldus Pot.

Gemis aan flair

Iemand voor wie Mulder een half jaar actief was als directe opdrachtgever in Appingedam, is verrast over de benoeming. Hij wil niet met naam worden genoemd, omdat hij afhankelijk is van opdrachten van gemeenten. "Ik vraag me af of hij het verschil gaat maken, want Hoogeveen heeft een verbindende gangmaker nodig. Ik vind Mulder meer een bestuurder dan een manager. Het is niet iemand die met veel passie en flair voor de troepen vooruitloopt. Regels en afspraken staan voorop bij hem. Ik vond dat er weinig discussie mogelijk was. Maar het is wel een heel aimabel mens."

Momenteel is Mulder gemeentesecretaris in de gemeente Smallingerland, een gemeente waar nog meer politieke reuring is geweest dan in Hoogeveen. Vorig jaar werd in Smallingerland een zakencollege aangesteld na een politieke crisis, net als in Hoogeveen. Maar in Smallingerland nam de gemeenteraad daarna met een krappe meerderheid een begroting aan die niet houdbaar was. Onder druk van de provincie moest Smallingerland toen een herstelbegroting opstellen. Terwijl de gemeenteraad in Hoogeveen vorig jaar met een krappe meerderheid wel instemde met de strakke begroting van het zakencollege.

Goede match

Een ambtenaar op een strategische functie heeft anderhalf jaar intensief samengewerkt met Mulder in Smallingerland en is daar erg over te spreken. Ze wil niet met haar naam worden genoemd omdat ze afhankelijk is van gemeenten als opdrachtgever. "Het is een fijne vent om mee samen te werken. Hij zet koers en laat anderen de ruimte. Hij liet zich inspireren door anderen, schaarde zich naast het college en de organisatie en gaf het gevoel van beide te zijn. Dat deed Mulder op een heel natuurlijke manier", aldus de oud-collega uit Smallingerland. Ze noemt Mulder en Hoogeveen een goede match.

Jelmer Mulder (61) hangt daarna zelf ineens aan de telefoon. Hij had vernomen dat er navraag naar hem werd gedaan. Of we nog iets van hem nodig hebben? Nou, hoe kijkt er zelf tegenaan? "Ik wil nog een mooie stap zetten voor ik met pensioen ga. Ik ben bij het aanvaarden van deze baan niet over één nacht ijs gegaan. Het was wederzijds een goed gevoel. Ik voelde bij beide colleges steun voor mijn aanpak."

Stabiele factor Smallingerland

Hij laat naar eigen zeggen een groep fijne mensen achter in Smallingerland, dat nu weer in iets rustiger vaarwater verkeert dan vorig jaar. "Ik heb daar de ongebruikelijke stap genomen om mijn zorg uit te spreken tegenover de gemeenteraad over de begroting. Met het college ben ik voor de medewerkers gaan staan. We hebben twee gesprekken gehad met de raad en daar zijn een aantal aanpassingen op de begroting uit voort gekomen. Voorzichtig zijn nu de eerste resultaten te zien", aldus Mulder.

In Smallingerland moet er nog veel gebeuren en zo ook in Hoogeveen. Hij ziet de voordelen van een zakencollege wel in. "Er waren veel spanningen in Smallingerland. In 3,5 jaar zijn er zeventien wethouders en drie burgemeesters langsgekomen. Ik was de enige stabiele factor", lacht Mulder.

Dure interim De Wolden

Mulder gaat samenwerken met de gemeentesecretaris van De Wolden, die nog niet is gevonden. Beide gemeenten krijgen een eigen gemeentesecretaris en Mulder en zijn collega in De Wolden komen samen aan het hoofd te staan van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. In de Wolden is de procedure rond het aanstellen van een gemeentesecretaris stopgezet in afwachting van de benoeming van de nieuwe burgemeester Inge Nieuwenhuizen. De verwachting is dat zij rond half december aan haar taak begint.

Tot er een nieuwe gemeentesecretaris in de gemeente De Wolden is aangesteld, blijft Vanessa Gosselink aan als interim. De Wolden kan er beter niet te lang over doen om een nieuwe gemeentesecretaris te vinden, want Gosselink schrijft haar facturen met een vork vanuit haar eigen bedrijf SE3 Consultancy. Voor dit jaar staat ze voor 214.000 euro in de boeken.

Het gemiddelde salaris ligt tussen de 5.000 en 8.000 euro voor deze functie en voor een kleine gemeente als De Wolden met 24.110 inwoners ligt dan het lage gemiddelde meer voor de hand dan het hoge gemiddelde.

