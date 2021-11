Partijen in Assen willen haalbaarheidsonderzoek voor openluchtbad

Ze kwamen vanmiddag met een motie in de begrotingsraad. Daarin dragen de drie partijen het college van burgemeester en wethouders op te onderzoeken wat reëel is in omvang, bezoekers, locatie en geld, zodat de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling volgend jaar een definitieve keuze kan maken.

'Openluchtbad hoort bij sportstad'

Stadspartij PLOP, gesteund door de andere twee partijen, vindt dat een openluchtzwembad bij een stad als Assen hoort, vooral omdat Assen 'een echte sportstad' is. "Er is een goed verspreid aanbod van sportvoorzieningen voor bijna iedereen, alleen een openbaar openluchtzwembad ontbreekt."

Omdat recreatie, gezondheid en verbinding speerpunten zijn in het Asser beleid, en een openluchtzwembad daaraan een bijdrage levert, willen de partijen ook een eigen gemeentelijke zwemvoorziening. Volgens Stadspartij PLOP is er in elk geval voldoende behoefte aan, en ook genoeg ruimte voor.

Terug op agenda

Daarmee komt de zwembaddiscussie na jaren weer terug op de politieke agenda. Tien jaar geleden deed Assen ook al onderzoek naar een gemeentelijk openluchtbad en was er zelfs een uitgewerkt plan. Dat werd het Beweeg- en Beleefpark Stadsbroek, een plan dat 6 tot 7 miljoen euro moest kosten, wat bestond uit een wielerbaan, een openluchtbad en een duurzaamheidscentrum bij de kinderboerderij in het Asserbos.

Maar toen koos het college, en uiteindelijk een raadsmeerderheid, voor alleen de komst van een wielerbaan op Stadsbroek en een duurzaamheidscentrum in het Asserbos. Het plan voor het buitenbad van 3 miljoen euro sneuvelde, omdat er financieel geen ruimte bleek voor drie dure projecten. Assen moest in 2013 ineens miljoenen bezuinigen en het openluchtbad werd geschrapt.

Assen heeft nu wel voor een deel een openluchtbad, maar dat beperkt zich tot één kleinschalig buitenbad bij de Bonte Wever. De meeste recreatiezwemmers uit Assen wijken uit naar de Baggelhuizerplas of het openluchtbad van Vries.

Onderzoek sneuvelde nog in juli

In juli, bij de behandeling van de Omgevingsvisie, deed Stadspartij PLOP samen met de PvdA ook al een ultieme poging om via een amendement een openluchtzwembad in de ruimtelijke toekomstkaart van Assen te fietsen. Ze vinden dat er 'minstens een haalbaarheidsonderzoek voor een buitenbad' in de Omgevingsvisie moest worden opgenomen. CDA, 50PLUS en ook collegepartij SP deden hier graag aan mee. Maar met vijftien stemmen vóór en zestien tegen ging het zwembadverzoek toen weer snel kopje onder.

In hoeverre dit keer de motie voor een haalbaarheidsonderzoek voldoende steun krijgt in de raad, is dus zeer de vraag. Donderdagavond wordt over de motie gestemd.

Lees ook: